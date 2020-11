Le président élu, Joe Biden, a demandé mercredi aux Américains de ne pas voyager pendant les vacances de Thanksgiving car le pays souffre d’un “pic dramatique” de covid-19, dans un discours dans lequel il a été entendu avec un plus de ton présidentiel après des jours de retard dans le début de sa transition au pouvoir.

“Je sais qu’il est très difficile de renoncer à la tradition familiale, mais c’est très important, nous sommes confrontés à un pic dramatique de cas”, a-t-il déclaré dans son discours avant les vacances de Thanksgiving.

Et il a ajouté: “Cette année, nous devons rester à la maison.”

Biden a défendu que les Américains doivent «toujours entendre la vérité» de leur président et a promis que son gouvernement «changera le cours» du covid-19 «dès le premier jour» avec de nouvelles mesures telles que plus de tests et plus de guides d’action.

“Le gouvernement fédéral a de vastes pouvoirs pour lutter contre le virus, mais il ne peut pas le faire seul, chacun doit assumer sa responsabilité de ralentir la propagation du virus”, a-t-il déclaré.

Biden a averti que le plan de vaccination pour vacciner tout le pays “va prendre du temps” et a appelé les Américains à qui “ne cède pas à la fatigue” de la pandémie.

“La nouvelle des vaccins doit être une incitation” à renforcer les mesures de protection contre le virus, a déclaré Biden, pour se rappeler que “cela ne durera pas éternellement”.