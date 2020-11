Le démocrate Joe Biden a battu le président Donald Trump samedi pour devenir le 46e président des États-Unis, se positionnant pour diriger une nation ravagée par la pandémie historique et une confluence de bouleversements économiques et sociaux.

Sa victoire est intervenue après plus de trois jours d’incertitude alors que les responsables électoraux ont examiné une vague de bulletins de vote par la poste qui ont retardé le traitement de certains bulletins de vote. Biden a franchi les 270 votes du collège électoral avec une victoire en Pennsylvanie.

Biden, 77 ans, a misé sa candidature moins sur une idéologie politique distinctive que sur la galvanisation d’une large coalition d’électeurs autour de l’idée que Trump représentait une menace existentielle pour la démocratie américaine. La stratégie s’est avérée efficace, aboutissant à des victoires cruciales au Michigan et au Wisconsin, ainsi qu’en Pennsylvanie, autrefois bastions démocrates qui se sont tournés vers Trump en 2016.

Biden était sur la bonne voie pour remporter le vote populaire national de plus de 4 millions, une marge qui pourrait augmenter à mesure que les bulletins de vote continueraient à être comptés.

Trump a profité des retards dans le traitement des bulletins de vote dans certains États pour faussement alléguer la fraude électorale et faire valoir que son rival essayait de prendre le pouvoir, une position extraordinaire pour un président en exercice essayant de mettre en doute un processus démocratique fondamental.

Au fur et à mesure du décompte des voix, Biden a tenté d’apaiser les tensions et de projeter une image du leadership présidentiel, marquant des notes d’unité qui visaient apparemment à refroidir la température d’une nation chauffée et divisée.

“Nous devons nous rappeler que le but de notre politique n’est pas une guerre totale, implacable et sans fin”, a déclaré Biden vendredi soir dans le Delaware. “Non, le but de notre politique, le travail de notre nation, n’est pas d’attiser les flammes du conflit, mais de résoudre les problèmes, d’assurer la justice, de donner à chacun une chance équitable.”

Kamala Harris est également entrée dans l’histoire en tant que première femme noire à devenir vice-présidente, une réalisation qui survient alors que les États-Unis sont confrontés à un règlement de comptes sur la justice raciale. La sénatrice californienne, qui est également la première personne d’origine sud-asiatique élue à la vice-présidence, deviendra la femme la plus haute du gouvernement, quatre ans après que Trump ait vaincu Hillary Clinton.

Trump est le premier président sortant à perdre sa réélection depuis le républicain George HW Bush en 1992. Il n’était pas clair si Trump céderait publiquement.

Plus tôt samedi, Trump a quitté la Maison Blanche pour son club de golf de Virginie vêtu de chaussures de golf, d’un coupe-vent et d’un chapeau blanc, alors que les résultats ont progressivement élargi l’avance de Biden en Pennsylvanie. Trump a répété ses allégations non fondées de fraude électorale et de vote illégal sur Twitter, mais la plate-forme de médias sociaux les a rapidement signalées comme potentiellement trompeuses.

Un de ses faux tweets: “J’ai gagné cette élection, de loin!”

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Biden passait samedi matin avec sa famille et ses conseillers chez lui à Wilmington, Delaware, selon sa campagne.

Les Américains ont montré un vif intérêt pour la course présidentielle. Un record de 103 millions de personnes ont voté plus tôt cette année, choisissant d’éviter les longues files d’attente dans les bureaux de vote pendant une pandémie. Le décompte se poursuivant dans certains États, Biden avait déjà reçu plus de 74 millions de voix, plus que tout candidat présidentiel avant lui.

Plus de 236000 Américains sont morts pendant la pandémie de coronavirus, près de 10 millions ont été infectés et des millions d’emplois ont été perdus. Les derniers jours de la campagne se sont déroulés dans le contexte d’une augmentation des cas confirmés dans presque tous les États, y compris des champs de bataille comme le Wisconsin, qui a dépassé Biden.

La pandémie sera bientôt apprivoisée par Biden, et il a fait campagne en promettant une grande réponse du gouvernement, similaire à ce que Franklin D. Roosevelt a supervisé avec le New Deal pendant la dépression des années 1930. Mais les républicains du Sénat ont combattu plusieurs rivaux démocrates. et ils ont cherché à conserver une majorité fragile qui pourrait servir de frein à l’ambition de Biden.