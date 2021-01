15 minutes. Joe Biden est désormais officiellement le 46e président des États-Unis (USA), prenant officiellement ses fonctions ce mercredi, pendant une période initiale de 4 ans et au cours de laquelle il remplace le républicain, Donald Trump, principal absent de la cérémonie organisée avant le Capitol, entre mesures de sécurité fortes et protocoles sanitaires stricts.

À 11 h 50, heure locale (16 h 50 GMT), Biden a commencé le serment par lequel il s’engage à «préserver, protéger et défendre la Constitution des États-Unis».

«Alors que Dieu m’aide», s’est exclamé Biden à la fin du serment.

La main superposée à la Bible familiale, le nouveau président a récité le texte du protocole devant le président de la Cour suprême, John Roberts. Cela aboutit à une transition convulsive marquée par le refus de Trump de reconnaître sa défaite.

Biden a obtenu plus de 81 millions de voix aux élections du 3 novembre, un nombre sans précédent.

Biden, 78 ans, est le plus vieux président à atteindre la Maison Blanche, dans laquelle il entrera après plus de 3 décennies en tant que sénateur et 8 ans dans l’ombre de Barack Obama en tant que vice-président, entre 2009 et 2017.

Obama était présent à la cérémonie, tout comme les anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush, tandis que le vice-président Mike Pence assistait à l’administration sortante.

Parallèlement à l’arrivée des invités à Washington, Trump a atterri en Floride, où il vivra après avoir quitté la Maison Blanche. Dans son discours d’adieu de Andres Base dans le Maryland, il a glissé un possible retour à la politique dans le futur. “Nous reviendrons d’une certaine manière.”