Le président élu américain Joe Biden a déclaré que lundi il nommerait le procureur général de Californie Xavier Becerra au poste de secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, faisant de lui l’un des plus hauts responsables de son équipe pour lutter contre la maladie. Pandémie de covid19.

Biden a choisi Becerra, un ancien membre du Congrès latino de 62 ans, au milieu de pressions pour ajouter de la diversité à ses nominations au cabinet, y compris des plaintes du caucus du Congrès hispanique sur l’absence de Latinos.

“Cette équipe d’experts médicaux et de fonctionnaires de classe mondiale sera prête dès le premier jour à mobiliser toutes les ressources du gouvernement fédéral pour étendre les tests et l’utilisation des masques”, a déclaré Biden dans un communiqué, ajoutant qu’ils “superviseront la distribution en toute sécurité. , équitable et sans traitements ni vaccins ».

Biden, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a déjà annoncé les meilleurs nominés pour ses équipes économiques et de sécurité nationale. Il est allé de l’avant avec la transition à la Maison Blanche alors même que le président Donald Trump refuse de concéder sa défaite aux élections du 3 novembre et a lancé un effort infructueux pour renverser les résultats.

Trump a subi un autre revers dimanche, lorsque le chef de son équipe juridique, son avocat personnel Rudy Giuliani, a été testé positif au COVID-19. Une source proche de la situation a déclaré que Giuliani avait été admis dans un hôpital de Washington, DC

Biden a également sélectionné Rochelle Walensky, chef des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, pour diriger les Centers for Disease Control and Prevention, et Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et membre du groupe de travail de Trump sur le coronavirus, en tant que son principal conseiller médical.

L’ancien vice-président a également nommé Jeff Zients, un conseiller économique loué pour ses compétences managériales, comme un «tsar» des coronavirus pour superviser une réponse au COVID-19 qui comprendra bientôt une opération sans précédent pour distribuer des centaines de millions de doses d’un nouveau vaccin. , coordonnant les efforts de plusieurs agences fédérales.

Un autre de ceux qui ont été choisis est Vivek Murthy, un médecin qui a pris de l’importance ces derniers mois en tant que coprésident du conseil consultatif de Biden chargé de la pandémie, pour revenir pour un deuxième mandat en tant que chirurgien général. Il a également choisi Marcella Nunez-Smith, professeur à la Yale School of Medicine, pour diriger un groupe qui s’attaquera à la maladie disproportionnée du COVID-19 chez les Noirs et les Latinos.