Comme des centaines de millions d’Américains, le président élu démocrate Joe Biden et le président par intérim républicain Donald Trump ont tranquillement célébré Thanksgiving chez eux alors que la pandémie de coronavirus se propage tout le pays.

MiamiMundo / Ita.reuters

Biden passe ses vacances dans la petite ville balnéaire de Rehoboth, Delaware, où il a une maison de vacances avec sa femme Jill. Les Bidens devaient accueillir leur fille Ashley et son mari, le Dr Howard Kerin, pour le dîner.

L’ancien vice-président, qui est apparu avec sa femme Jill dans un message vidéo publié sur son compte Twitter, a déclaré que sa famille organise généralement un grand rassemblement sur l’île de Nantucket au large du Massachusetts, mais cette année, il restera au Delaware “avec un seul petit groupe autour de notre table »en raison de la pandémie.

Dans un discours de style présidentiel à une nation qui a perdu plus de 260000 vies à cause du coronavirus, Biden a déclaré que les Américains faisaient un “sacrifice partagé par tout le pays” et une “déclaration d’intérêt commun” en restant seuls à la maison avec vos plus proches parents.

«Je sais que ce n’est pas ainsi que beaucoup d’entre nous s’attendaient à ce que nous passions nos vacances. Nous savons qu’un petit fait de rester à la maison est un cadeau pour nos compatriotes », a déclaré Biden, qui sera assermenté en tant que président le 20 janvier. “Je sais que des jours meilleurs arrivent.”

Trump, quant à lui, aime généralement célébrer les vacances dans sa station balnéaire de Mar-a-Largo en Floride, mais il prévoyait de rester à la Maison Blanche jeudi. Contrairement à Biden, qui a appelé à une célébration sûre avec des masques et une distanciation sociale, Trump a exhorté les Américains à «se réunir» pour Thanksgiving.

«J’encourage tous les Américains à se rassembler, dans les maisons et les lieux de culte, pour offrir une prière de remerciement à Dieu pour nos nombreuses bénédictions», a déclaré Trump dans un communiqué.

Trump a souvent ignoré les avertissements des responsables de la santé publique et a accueilli de grands groupes à la Maison Blanche, où beaucoup de ses invités ont refusé de porter des masques.

En plus de Trump, plusieurs autres Américains de premier plan, dont la Première Dame Melania Trump et des membres du Congrès, ont été testés positifs au COVID-19 à la suite de tels événements.

Bien que moins de voyages que la normale soient attendus, des millions de personnes ont défié les demandes des autorités nationales et locales et des experts de la santé et se sont rendues à des réunions de famille au lieu de rester chez elles, malgré la hausse du taux d’infection.

Les décès dus au COVID-19 ont dépassé les 2000 en une seule journée mardi pour la première fois depuis mai, et les hospitalisations ont atteint un record de plus de 89000 mercredi.

Biden, qui a battu Trump lors des élections du 3 novembre, a fait des progrès dans la transition politique et a promis de donner la priorité à la lutte contre le virus.

Plus tôt cette semaine, il a annoncé des membres clés de son équipe de politique étrangère et de sécurité nationale et a promis d’annoncer d’autres nominations, y compris son équipe économique, dans les prochains jours.

Bien qu’il n’ait pas encore admis sa défaite, Trump a accepté de commencer la transition, ouvrant la voie, par exemple, au démocrate pour recevoir des rapports de renseignement de haut niveau. Mais le président continue de faire des allégations non fondées de fraude électorale, alors que ses conseillers juridiques continuent de faire des efforts infructueux pour renverser les résultats.