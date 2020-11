Sur la photo, le président élu américain Joe Biden. . / Tracie Van Auken / Archives

Pendant la campagne présidentielle américaine, les opinions ont prévalu que les relations entre la Chine et les États-Unis auraient tendance à s’améliorer après une présidence de Joe Biden. L’empreinte conflictuelle sans précédent que Donald Trump a donnée à la relation bilatérale et qui a déclenché un conflit sans précédent avec la puissance asiatique serait ainsi surmontée.

Le point de vue des «optimistes» repose sur les hypothèses suivantes. En premier lieu, on suppose que la politique étrangère de Biden envers la Chine devrait avoir une approche similaire à celle des présidences de Barack Obama, que Biden a secondée. D’un autre côté, on dit souvent que Biden est un leader raisonnable et dialoguant, qui cherchera à reconstruire les relations que Trump a dynamisées. Cette mission de reconstruction comprendrait également le lien critique avec la Chine.

Enfin, les optimistes affirment que les États-Unis retrouveront un rôle de leadership nécessaire sur la scène internationale, étant à nouveau la voix dominante sur des questions telles que les valeurs démocratiques, la défense des droits de l’homme et la lutte contre le changement climatique. Du moins, c’est l’intention déclarée de Biden. Cependant, il existe des arguments pour réfuter ces hypothèses optimistes, basés sur des éléments concrets pour faire valoir le contraire.

Biden, avec peu de marge pour reculer contre la Chine

Tout d’abord, reproduire la politique étrangère d’Obama à l’égard de la Chine semble impossible. Si les démocrates voulaient revenir à une position de relation concurrentielle, Trump a poussé les choses à un tel point avec la Chine qu’il sera très difficile de reculer sans montrer de faiblesse et susciter des critiques, même de la part de l’électorat lui-même. Biden lui-même a reconnu que la Chine était une menace en raison de ses avancées technologiques et de ses pratiques répressives.

Dans le même temps, la société américaine est devenue très synophobe. Trump a beaucoup à voir avec l’éveil de ce sentiment, ajouté au fait que la malheureuse pandémie est née en Chine. En ce sens, Biden savait esquiver avec une grande habileté les attaques de Trump en campagne, qui le définissait comme «le candidat de Xi Jinping. De son côté, le démocrate a répondu en montrant l’échec au regard des résultats de la guerre commerciale.

Il ne faut pas non plus oublier que Biden a eu des définitions très dures de la Chine et, en particulier, de la personne du président Xi Jinping. Biden était probablement conditionné par la frénésie de la campagne et la stratégie de Trump. Mais il est difficile d’ignorer le fait qu’il a qualifié Xi Jinping de “tyran” et a proclamé qu’il “fera tout pour que la Chine se comporte selon les règles”. Pas très différent de la vision de Trump.

En ce qui concerne les qualités supposées de Biden en tant que dialogue et leader raisonnable, bien qu’il y ait déjà un contraste clair avec Trump, nous sommes confrontés à une grande inconnue. Biden n’a jamais occupé de postes de direction, personne ne sait comment il peut conduire les États-Unis dans un virage hypothétique vers une désescalade des tensions avec la Chine. Et est-ce vraiment ce que veut Biden? Ce n’était pas très clair pendant la campagne.

Rendre l’Amérique à nouveau respectée?

Dans son discours inaugural, Biden a consacré du temps à la nécessité de rétablir la position historique de l’Amérique sur la scène mondiale, avec l’idée de «faire à nouveau respecter l’Amérique». Fondamentalement, cela impliquerait de regagner la confiance et le prestige perdus avec les principaux partenaires nord-américains. Mais aujourd’hui, le pays est dans une situation de grande faiblesse relative pour y parvenir. La priorité, comme Biden lui-même l’a souligné, est de surmonter la pandémie et de panser les profondes blessures internes d’un pays très divisé et dont les perspectives économiques ne sont pas du tout encourageantes.. Sans parler de ce qui attend le pauvre Biden à court terme, en termes de transition qui devrait être très compliquée avec le président sortant.

Bref, si les États-Unis avancent sur la voie du rétablissement de leur prééminence à l’échelle mondiale, tout indique que ce sera un long processus plein d’énormes difficultés. Gardez également à l’esprit que les autres jouent également. En termes de contrôle de la pandémie et de reprise économique, la Chine a pris un net avantage sur les États-Unis, tout en faisant un grand effort pour contenir la vague de sinophobie et améliorer son image internationale. Mais il ne fait aucun doute que le Parti communiste semble plus fort face aux citoyens chinois, Xi Jinping concentrant de plus en plus de pouvoir.

La Chine veut plus de coopération, mais ne cédera pas sur ses grands objectifs

La Chine ne démissionnera pas des positions durement acquises avec le président Xi, qui a rehaussé le profil international de la Chine et est devenu très à l’aise dans son rôle paradoxal de défenseur du libre-échange, du multilatéralisme et de la mondialisation. Bien entendu, il est pratique pour la Chine d’avoir une relation bilatérale plus coopérative et prévisible avec les États-Unis. Sur des questions telles que le changement climatique, par exemple, il y a de grandes coïncidences avec Biden. On peut en dire autant d’autres questions, telles que la santé mondiale et la lutte contre la pauvreté.

Cependant, à Pékin, il n’y a pas beaucoup d’optimisme quant à l’amélioration des relations. De plus, il n’y a pas de volonté d’abandonner les grands objectifs à moyen et long terme, avec la consolidation de la croissance économique, la recherche de l’autosuffisance technologique et la réaffirmation de la souveraineté territoriale comme aspects fondamentaux. En ce sens, le président Xi a récemment annoncé qu’il était “parfaitement possible” pour la Chine de doubler la taille de son économie d’ici 2035, malgré des adversités sans précédent. Et cela sera réalisé quelles que soient les intentions des États-Unis et d’autres puissances.

Démocratie, droits de l’homme et expansionnisme militaire chinois

Il y a un autre facteur à prendre en compte, qui est la question de la démocratie et des droits de l’homme, au centre de l’agenda des démocrates (surtout pour l’aile progressiste). On s’attend à ce que cette question très sensible gagne en importance dans les relations bilatérales avec la Chine, avec des fronts épineux déjà ouverts concernant la situation à Hong Kong et au Xinjiang. À cela s’ajoute le soutien économique et militaire croissant de Taiwan. En fait, ce sont l’un des rares problèmes avec un consensus bipartisan sous l’administration Trump, avec plusieurs lois adoptées.

À son tour, il y a le défi posé par l’expansionnisme militaire de la Chine dans la région indo-pacifique. Biden a promis de réparer les relations négligées avec des partenaires de longue date dans la région qui n’ont pas été formés par Trump, tels que le Japon, la Corée du Sud et les Philippines.. Encore une fois, le monde a beaucoup changé pour les démocrates et la Chine a réussi à renforcer le lien avec ces pays, profitant de la retraite isolationniste de Trump dans la région.

En conclusion, si Biden est vraiment cohérent avec son discours de campagne et avec l’idéologie de son parti, ajouté aux facteurs de contexte précédemment mis en évidence, il est très probable que les relations entre la Chine et les États-Unis non seulement ne s’amélioreront pas, mais tendront même empirer. Au moins, c’est un scénario qui ne devrait pas du tout être exclu.

L’auteur est directeur de l’Observatoire sino-argentin, professeur du programme de troisième cycle sur la Chine contemporaine à l’UCA et professeur invité à l’Université du Zhejiang (Chine).