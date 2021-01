Encouragés par l’arrivée d’une administration démocrate, avec le contrôle des deux chambres législatives, les militants en faveur de la cause des immigrés se préparent à de nouvelles batailles dans lesquelles ils vont tenter de donner de l’élan à la proposition du président Joe Biden qui pourrait ouvrir les portes à la naturalisation de 11 millions de personnes.

Monde de Miami / AP

Des organisations nationales telles que United We Dream et la United Farm Workers Foundation ont lancé lundi une campagne d’un million de dollars via le hashtag #WeAreHome (#Estamosencasa) qui a déjà commencé à publier des avis sur Facebook et d’autres réseaux sociaux afin de faire pression sur les législateurs pour qu’ils soutiennent le mesure.

«Nous sommes chez nous», déclare une jeune femme dans la première annonce, qui présente des immigrants effectuant des tâches essentielles, comme le nettoyage et les services de santé. “Chez nous, même s’ils disent que nous ne sommes pas d’ici.”

Les chances de succès de la proposition de Biden sont faibles. L’immigration reste un problème très controversé et les républicains ont déclaré qu’ils s’opposeraient à cette initiative. Les démocrates ont 50 des 100 sièges au Sénat et le vote du vice-président Kamala Harris, mais il leur faut au moins 60 voix pour que la loi soit adoptée.

L’opposition au projet annonce également une campagne pour l’arrêter, avec des publicités à la radio et à la télévision. Et ils disent qu’ils écriront des lettres et tiendront des réunions virtuelles avec les législateurs.

Les militants, cependant, apprécient l’arrivée du nouveau gouvernement et le soutien croissant du public à l’idée de permettre aux personnes en situation d’immigration irrégulière de se naturaliser. Ils soulignent également qu’ils ont déjà plus d’expérience dans ces batailles.

“Le mouvement a mûri”, a déclaré Lorella Praeli, une Péruvienne coprésidente de Community Change, l’une des organisations nationales promouvant la campagne. “C’est plus diversifié et plus expérimenté.”

Praeli, qui a 28 ans, a été amenée aux États-Unis à l’âge de 10 ans pour recevoir un traitement médical après avoir perdu une jambe dans un accident. Il est actif dans la cause des immigrés depuis l’adolescence.

Il était l’agent de liaison de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton avec la communauté hispanique et a pris la parole lors de la convention nationale démocrate de 2016.

Il a affirmé que la bataille est menée à différents niveaux, des organisations communautaires de base au lobbying au Congrès. Les organisations participantes financeront la campagne avec leurs propres fonds et avec l’aide du New Venture Fund, un groupe à but non lucratif.

“Nous avons besoin de progrès rapides en matière d’immigration”, a déclaré Praeli. “Nous avons 100 jours pour donner le ton.”

Patrice Lawrence, co-directeur exécutif jamaïcain d’UndocuBlackNetwork, a déclaré que la campagne représente tous les immigrants, “quelle que soit notre couleur de peau, où nous vivons, si nous travaillons, comment nous prions ou quel âge nous avons”.

Glo H. Choi, du National Korean American Service & Education Consortium, a déclaré qu’il était temps qu’une réforme complète des lois sur l’immigration soit adoptée.

“Les mesures temporaires du passé n’ont fait que retarder les choses”, a déclaré l’activiste de Chicago, qui a été amené dans le pays depuis la Corée du Sud dans son enfance.

La campagne donne de l’espoir à des immigrants comme Daniela Murguía, une Mexicaine diplômée de l’Université de Washington et résidant à Renton, dans la banlieue de Seattle. Sa famille l’a amenée au pays en 2008, alors qu’elle avait 11 ans, et elle n’a pas de permis de séjour ni de protection légale. Il a aidé à collecter des millions de dollars pour les immigrants sans papiers au milieu de la pandémie de coronavirus et s’est battu pour inclure cette aide dans le budget de l’État.

Selon le projet de loi de Biden, la plupart des gens comme Murguía devront attendre huit ans pour se naturaliser. Mais ceux qui profitaient du programme DACA (Action différée pour les arrivées d’enfants), ceux qui ont un statut de protection temporaire après avoir échappé à la violence de leur pays et les ouvriers agricoles n’attendraient que trois ans. L’initiative comprend également des protections pour d’autres types d’immigrants.

Les opposants à l’initiative disent qu’après l’amnistie de Ronald Reagan en 1986, près de trois millions d’immigrants en ont atteint beaucoup plus. Le contrôle des passages illégaux, cependant, s’est considérablement amélioré depuis lors et la proposition de Biden appelle à plus de technologie aux passages terrestres, aéroports et ports, ainsi que la suspension de la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique qui a tant promu par son prédécesseur. Donald Trump.

Le sénateur républicain Tom Cotton, qui a soutenu le mur et est en faveur de lois d’immigration plus restrictives, estime que la proposition créerait des «frontières ouvertes». Il soutient qu’il “ne prend pas en compte la santé et la sécurité des Américains ou l’application des lois” en la matière.

La Federation for American Immigration Reform, opposée au projet de loi, estime également que le projet de loi équivaut à une amnistie.

“Cela récompenserait non seulement tous ceux qui ont violé nos lois sur l’immigration dans le passé, mais cela inciterait des millions d’autres à venir illégalement”, s’est plaint RJ Hauman, chef de l’unité en charge des relations gouvernementales. “En échange d’absolument rien.”

Le directeur adjoint de NumbersUSA, Chris Chmielenski, pense que Biden pourrait se sentir redevable aux militants qui l’ont aidé à se rendre à la Maison Blanche. Votre organisation encourage une immigration plus restreinte.

“Je pense que (le projet) n’a pas la moindre chance d’être approuvé”, a-t-il déclaré.

Les militants, cependant, ont un changement d’opinion publique en leur faveur.

Selon une étude réalisée en novembre par AP VoteCast, sept électeurs sur dix disent préférer offrir aux immigrés sans papiers la possibilité de régulariser leur statut d’immigration. L’étude a impliqué 110000 électeurs et a révélé que neuf personnes sur 10 qui ont voté pour Biden et la moitié de celles qui ont voté pour Trump veulent d’une manière ou d’une autre légaliser les immigrants sans permis de séjour.

Des militants vétérans comme Dolores Huerta, cofondatrice du syndicat United Farm Workers qui dirige désormais sa propre fondation, ont déclaré que la campagne pour la réforme bénéficierait des histoires dramatiques d’enfants séparés de leurs parents pendant le mandat de Trump.

“Je pense que cela va faire une différence”, a déclaré Huerta. “Quand les gens se rendront compte que c’est la bonne chose à faire, ils nous soutiendront.”

Les immigrés disent que la proposition de remplacer le mot «étranger» par «non-citoyen» leur permet déjà de se sentir mieux.

“Cela me donne plus d’espoir, plus de confiance”, a déclaré Melissa Laratte de l’Alliance nationale des travailleurs domestiques, une autre organisation qui soutient la campagne. Elle est arrivée à Miami avec un petit fils il y a deux ans qui demandait l’asile parce qu’elle appartenait à un groupe d’opposition en Haïti et se sentait persécutée.

“Ils essaient de nous aider”, a-t-il ajouté.