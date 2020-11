Le président élu Joe Biden a eu 78 ans vendredi. Dans deux mois, il prendra les rênes d’une nation politiquement fracturée confrontée à la pire crise de santé publique depuis un siècle, à un chômage élevé et à un règlement de comptes pour injustice raciale.

Monde de Miami / AP

Alors qu’il s’attaque à ces problèmes, Biden tentera d’accomplir un autre exploit: prouver aux Américains que l’âge n’est qu’un chiffre et qu’il est à la hauteur du défi.

Biden sera assermenté en tant que président le plus âgé de l’histoire du pays, remplaçant Ronald Reagan, qui a quitté la Maison Blanche en 1989 alors qu’il avait 77 ans et 349 jours.

Le président élu a passé son anniversaire dans le Delaware à travailler sur la transition du gouvernement, qui comprenait une réunion avec les deux principaux démocrates du Congrès: le président de la Chambre Nancy Pelosi et le sénateur Chuck Schumer. Au cours de la partie à huis clos de la réunion, Pelosi a présenté à Biden une orchidée blanche, a déclaré un assistant.

L’âge et la santé de Biden et du président Donald Trump – qui est plus jeune que Biden d’un peu moins de quatre ans – se profilaient au-dessus d’une course qui a été décidée par un électorat plus jeune et plus diversifié, et à un moment où la nation est confrontée à de nombreux problèmes importants.

Dès le départ, Biden sera prêt à montrer qu’il a l’endurance nécessaire pour s’acquitter de ses fonctions.

“Il est crucial que lui et son équipe se mettent rapidement en position d’exprimer ce qu’ils veulent avec une clarté qui n’a pas toujours été leur force”, a déclaré Ross Baker, politologue à l’Université Rutgers qui a conseillé les législateurs. des deux parties. “Vous devez renforcer la crédibilité auprès du peuple américain en sachant que vous êtes physiquement et mentalement apte à l’emploi.”

Au cours de la campagne, Trump, 74 ans, n’a pas manqué une occasion de souligner les erreurs de Biden et de faire valoir que le démocrate manquait de perspicacité mentale pour diriger la nation. Les critiques et certains partisans de Biden craignaient qu’il n’envoie le mauvais message sur sa vigueur en maintenant un programme public relativement léger pendant que Trump se rendait dans les États les plus contestés. Biden a attribué son programme léger à sa méfiance face à la pandémie.

Certains des rivaux de Biden aux primaires démocrates ont également utilisé l’âge comme argument, mais pas au venin de Trump, en soulevant la question de savoir si quelqu’un de la génération de Biden et Trump pourrait être la bonne personne pour diriger une nation qui est s’attaque à des problèmes tels que le changement climatique et les inégalités raciales.

Brian Ott, professeur de communication à la Missouri State University qui étudie la rhétorique présidentielle, a déclaré que Biden n’était pas très impressionnant en campagne, mais qu’il s’est avéré beaucoup plus efficace avec ses commentaires publics depuis le jour du scrutin.

Ott a déclaré que le discours de victoire de Biden était émouvant et que son empathie s’était manifestée dans une discussion virtuelle qu’il avait eue plus tôt cette semaine avec des agents de santé. L’expérience du président élu – une combinaison d’âge et de près de 50 ans en politique – est transmise plus clairement à travers le prisme du gouvernement que dans le chaos de la campagne, a-t-il déclaré.

“La rhétorique du gouvernement, contrairement à la rhétorique de la campagne, est plutôt collaborative que conflictuelle”, a déclaré Ott.

L’âge relativement avancé de Biden accorde également une grande importance à la qualité de son personnel, a déclaré Baker. L’élection du sénateur Kamala Harris, près de 20 ans plus jeune que lui, comme candidat à la vice-présidence est une reconnaissance de son problème d’âge. Biden s’est décrit comme un président de transition, mais n’a pas exclu de briguer un second mandat.

“Elle a fait du bon travail en faisant savoir dès le premier jour qu’elle est prête à accepter le poste”, a déclaré Baker. «Elle doit être dans les images qui sortent de la Maison Blanche. Ils doivent également, en termes de messages, souligner leur inclusion dans toute question ou débat important qui se déroule à la Maison Blanche. “

Biden, dans une interview accordée à CNN en septembre, a promis d’être “totalement transparent” sur toutes les facettes de sa santé s’il était élu, mais n’a pas dit comment il le ferait.

La campagne a fait valoir que Biden n’est pas votre septuagénaire moyen.

Son médecin, le Dr Kevin O’Connor, dans un rapport médical publié par la campagne en décembre dernier, a décrit Biden comme “sain, vigoureux … capable de s’acquitter avec succès des fonctions de la présidence, y compris celles de directeur général, directeur général.” d’État et commandant en chef ».

En 1988, Biden a souffert de deux anévrismes cérébraux potentiellement mortels, une expérience qu’il a écrite dans ses mémoires a fait de lui le «genre d’homme que je veux être». O’Connor a en outre noté dans son rapport que le président élu avait un rythme cardiaque irrégulier, mais qu’il n’avait besoin d’aucun médicament ou autre traitement. Sa vésicule biliaire a également été retirée en 2003.

Dans un article publié en septembre par un groupe de chercheurs dans le Journal on Active Aging, il a été conclu que Biden et Trump ne vieillissent pas comme les autres et qu’ils sont susceptibles de survivre à leurs contemporains américains et de maintenir leur santé au-delà de cela. fin du prochain mandat présidentiel.