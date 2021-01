Commentaires de Biden sur la lettre de Trump

Le président des États-Unis, Joe Biden, a déclaré mercredi que son prédécesseur Donald Trump l’avait quitté une lettre «très généreuse» dans le bureau ovale, respectant une tradition de passation de commandement, bien qu’il n’ait pas assisté à la cérémonie.

“Le président m’a laissé une lettre très généreuse”Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche.

Parce que Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas à la cérémonie de passation des pouvoirs et n’a jamais félicité son rival à l’élection présidentielle, on s’est beaucoup attendu à ce qu’il se conforme au rite de laisser un message à son successeur.

Cependant, L’annonce de Biden n’a pas révélé le contenu du message, le président ayant indiqué que la lettre était privée. “Parce que c’est privé, je n’en parlerai pas avant de lui en parler”, a-t-il déclaré aux correspondants.

Joe Biden ajuste son masque facial tout en signant des décrets et en s’adressant aux journalistes dans le bureau ovale de la Maison Blanche lors de son premier jour en tant que président des États-Unis (REUTERS / Tom Brenner)

Quelques minutes après le départ de Trump de la Maison Blanche, un porte-parole du pouvoir exécutif avait confirmé l’existence de la lettre, qui confirme la tradition à Washington DC.

«Nous ne sommes que des occupants temporaires de ce poste», écrivait Barack Obama à Trump il y a quatre ans. “Cela fait de nous les gardiens des institutions et des traditions démocratiques telles que l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs, la protection des droits civils pour lesquels nos ancêtres se sont battus”, at-il ajouté dans cette lettre.

La nouvelle normalité de Trump

Donald Trump a repris sa vie de citoyen ordinaire à Mar-a-Lago mercredi, son luxueux club de golf en Floride, loin des projecteurs qui se concentraient sur l’inauguration de Biden.

L’ancien président Barack Obama était présent à l’inauguration de Donald Trump au Capitole le 20 janvier 2017 (REUTERS / Rob Carr)

Alors que la cérémonie de son successeur démocrate était à son comble à Washington, le milliardaire s’est rendu à son club de West Palm Beach, escorté d’une trentaine de voitures. L’un d’eux portait l’officier militaire qui portait la fameuse valise avec les codes nucléaires.

Trump s’est envolé pour la Floride pour la dernière fois sur Air Force One. Il était accompagné à bord de sa femme. Melania et leur fils Barron, en plus des fils aînés du magnat: Donald Jr, Ivanka et Eric.

L’ancien président, qui n’a pas commenté les journalistes pendant le vol, a été reçu par des centaines de supporters. Les fans ont aligné la route menant à Mar-a-Lago, agitant des drapeaux de campagne américains ou républicains.

Avec des informations de l’. et de l’.

Continuer à lire:

Joe Biden a signé ses premiers décrets en tant que président des États-Unis

Pourquoi l’absence de Donald Trump à la cérémonie contraint de modifier la livraison des codes nucléaires

Donald Trump est arrivé à sa résidence en Floride pour commencer sa vie de citoyen ordinaire