Le président élu américain Joe Biden a nommé la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, Rachel Levine, au poste de sous-secrétaire à la santé, la mettant sur la bonne voie pour devenir le premier fonctionnaire fédéral transgenre à être confirmé par le Sénat.

Levine, pédiatre et ancienne directrice de la santé de Pennsylvanie, a été nommée secrétaire d’État à la Santé par le gouverneur démocrate Tom Wolf en 2017, ce qui en fait l’une des rares personnes transgenres à occuper des postes à l’échelle nationale à l’époque. Elle a été confirmée pour le poste par le Sénat de Pennsylvanie dominé par les républicains et est devenue le visage public de la réponse de l’État à la pandémie de coronavirus.

«Le Dr Rachel Levine apportera le leadership fort et l’expérience essentielle dont nous avons besoin pour aider les gens à surmonter cette pandémie, quels que soient leur code postal, leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur handicap», a déclaré Biden dans un déclaration. “Elle est une voix historique et hautement qualifiée pour diriger les efforts de santé de notre administration.”

Diplômé de la Harvard et de la Tulane School of Medicine, Levine est président de l’Association of State and Territory Health Officials. Il a écrit des articles sur la crise des opioïdes, la marijuana médicale, la médecine des adolescents, les problèmes nutritionnels et la médecine pour la communauté LGBTQ.

Biden et son équipe de transition ont déjà commencé à négocier avec les membres du Congrès, promouvant l’approbation accélérée d’un plan de 1,9 billion de dollars par le président élu pour lutter contre le coronavirus, qui a tué près de 400000 personnes aux États-Unis. Le plan vise à recruter du personnel fédéral d’urgence pour gérer les centres de vaccination de masse et à fournir 100 millions de vaccins au cours des 100 premiers jours de son administration, ainsi que des dépenses fédérales pour stimuler l’économie en difficulté.

Biden dit également que, dans l’un de ses premiers actes en tant que président, il demandera aux Américains de porter des masques faciaux pendant 100 jours pour ralentir la propagation du virus.