Joe Biden, candidat à la présidence du parti démocrate, avec sa femme Jill (REUTERS / Mike Segar)

Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, a assuré ce mercredi qu’il était «En route» pour remporter l’élection présidentielle, dans un discours prononcé à ses partisans de la ville de Wilmington, dans le Delaware.

«Nous nous sentons bien là où nous sommes. Je suis venu ce soir pour vous dire que nous pensons que nous sommes sur la bonne voie pour gagner les élections », Biden a commencé par dire. «Nous savions, grâce au nombre sans précédent de votes anticipés par courrier, que cela prendrait un certain temps. Il faudra être patient », a-t-il ajouté, faisant référence le décompte tardif des voix dans de nombreux États précisément en raison de l’utilisation généralisée du vote par courrier comme option pour se protéger de la pandémie de coronavirus.

Mais on se sent bien là où on est. Nous sommes confiants quant au résultat en Arizona, également au Minnesota et nous sommes toujours en jeu en Géorgie. Nous sommes très confiants dans le Wisconsin et le Michigan. Et au fait, il faudra du temps pour compter les votes mais nous gagnerons en Pennsylvanie “, a déclaré l’ancien vice-président lors de l’administration de Barack Obama.

«Ce n’est pas à moi ou à Donald Trump de déclarer qui a remporté les élections, mais celui du peuple américain. Mais je suis optimiste quant au résultat », a exprimé le candidat de 77 ans.

Pour le moment, et selon le décompte de l’agence AP, Biden a obtenu 62 604 888 votes et un total de 223 électeurs, contre les 61584357 voix et 212 électeurs de son adversaire, le président républicain et actuel Donald Trump.

Les supporters de Biden à Houston, Texas (REUTERS / Go Nakamura)

Mais il y a encore plusieurs états qui n’ont pas fini de compter les votes et il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre les 270 électeurs nécessaires pour devenir président, et l’élection est très proche.

Pennsylvanie, Wisconsin, Michigan et Géorgie sont, en particulier, quatre des états qui n’ont pas encore été définis par l’un ou l’autre candidat et dans lesquels il se trouve la clé pour accéder à la Maison Blanche. Et dans chacun d’eux, un long examen est attendu, qui pourrait prendre des jours, avant que les résultats puissent être connus.

Trump, pour sa part, Il a soutenu dans ses réseaux sociaux qu’il atteint un “Grande différence” par rapport à Biden, et a accusé les démocrates d’essayer de «voler les élections».

«Nous avons une grande différence, mais ils essaient de voler les élections. Nous ne les laisserons jamais le faire “a averti le président républicain, qui a également indiqué que “les votes ne peuvent pas être exprimés après la fermeture des urnes”.

Il a avancé, pour sa part, que ce matin fera une déclaration au pays.

Continuer à lire:

Trump et Biden, face à face: tous les yeux sont rivés sur trois États qui définiront le prochain président

Tension devant la Maison Blanche: ce que disent les pro Trump et les anti Trump face à face, en attendant les résultats

Élections aux États-Unis: les bureaux de vote ont fermé dans tout le pays et il reste encore onze territoires à définir