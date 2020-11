Joe Biden a parlé de Deleware

Le candidat du parti démocrate Joe Biden s’est exprimé tôt ce samedi pour demander aux Américains de rester patients concernant le décompte final des voix, qui définira qui sera le nouveau président des États-Unis.

“Il faut rester calme, être patient pour que le processus évolue pour compter tous les votes” a demandé le Biden lors d’une conférence de Delaware City.

Le candidat démocrate s’est dit confiant dans le système électoral de la nation nord-américaine et a assuré que “La démocratie fonctionne, votre vote sera valorisé, je me fiche de la force avec laquelle quelqu’un travaille pour empêcher cela, nous ne le permettrons pas, le peuple sera entendu.”

Biden a prononcé un discours très bref et, en principe, il devait annoncer sa victoire électorale, car jusqu’à présent, il dispose de 264 des 270 voix nécessaires pour remporter la Maison Blanche, mais il reste encore des États à déclarer.

L’ancien vice-président s’est imposé dans le dépouillement des voix dans les principaux États de Géorgie et de Pennsylvanie. Cependant, vendredi après-midi, la différence étroite et la lenteur des progrès du contrôle ont empêché le candidat de se proclamer vainqueur. Considérant que les autorités de l’État du sud ont déjà annoncé qu’elles procéderaient à un recomptage des bulletins de vote, l’État du nord est devenu le meilleur espoir de l’ancien vice-président pour proclamer sa victoire.

La Pennsylvanie, ultime obsession du Parti démocrate, est passée dans le champ de Biden ce vendredi matin. Trump, qui en est venu à avoir un avantage de plus de 10 points, a pris du retard sur son rival après l’avancement du traitement des votes par mail. L’ancien vice-président mène de 49,5% à 49,4%, avec environ 2% des voix restant à compter. Jeudi soir, Donald Trump a prévalu par 50000 voix de différence, mais maintenant Biden mène par 5594.

Président Trump, a réitéré sa volonté de continuer à contester devant les tribunaux les résultats électoraux dans les différents États clés qui définiront l’élection et où Joe Biden continue avec un avantage.

«Nous pensons que le peuple américain mérite un dépouillement et une certification transparents des votes. Cela ne fait plus référence à une élection individuelle, mais à l’intégrité de l’ensemble de notre processus électoral “, a exprimé le président dans un communiqué publié par sa campagne.

Il a ajouté: «Depuis le début, nous avons dit que tous les votes légaux devraient être comptés et tous les votes illégaux ne devraient pas être comptés, mais nous avons rencontré à tout moment une résistance à ce principe de base de la part des démocrates. Nous poursuivrons ce processus dans toutes les instances judiciaires pour garantir que le peuple américain ait confiance en notre gouvernement.».

Quelques heures plus tard, il a fait une publication sur son réseau social, dans laquelle il a déclaré: «Joe Biden ne devrait pas revendiquer illégalement la présidence. Je pourrais faire de même. La procédure judiciaire ne fait que commencer!».

Trump a remis en question la manière dont le dépouillement des votes des élections présidentielles est effectué, en outre, il a critiqué l’efficacité du vote par courrier., ce qui fait douter qu’après que le résultat final soit connu, et s’il n’est pas favorable au président, il acceptera une éventuelle défaite contre son rival démocrate, Joe Biden.

Trump a même insisté sur le fait qu’il ne pouvait perdre ces élections qu’à cause de la fraude électorale, tirant la sonnette d’alarme parmi les constitutionnalistes sur la possibilité que le vote ouvre une crise pire que celle menée en 2000 par George W. Bush et Al Gore pour le décompte des voix en Floride.

Lorsqu’on a demandé au président en septembre si, s’il perdait, il s’engagerait pour une transition pacifique du pouvoir, il a refusé de répondre clairement.

“Nous devrons voir ce qui se passe (…) Il n’y aura pas de transfert, franchement, il y aura une continuation. Les bulletins de vote sont hors de contrôle “Il a dit à propos du vote par correspondance, dont il a remis en question à plusieurs reprises la légitimité malgré le fait qu’il s’agit d’un système pleinement établi dans le pays.

La solution de Biden, posée en juin dernier sur le même problème de transfert de pouvoir, était plus simple: «Je suis absolument convaincu que (l’armée) l’escortera hors de la Maison Blanche ipso facto. “

Mais le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré le mois dernier à NPR que il vise à maintenir l’armée à l’écart de tout conflit électoral.

“Ce n’est pas la première fois que quelqu’un laisse entendre qu’il pourrait y avoir une élection contestée”dit-il au milieu. «Et si c’est le cas, les tribunaux et le Congrès des États-Unis s’en chargeront de manière appropriée. L’armée américaine n’a aucun rôle dans la détermination du résultat des élections américaines. Zéro. Il n’y a pas de papier là-bas ” Milley a assuré.

Ce vendredi, après une longue nuit au cours de laquelle les votes n’ont cessé de compter, Biden s’est également imposé en Géorgie, un État historiquement républicain., dans lequel Trump menait depuis mardi. Avec 99% des suffrages, le candidat démocrate l’emporte par 2 455 452 voix contre 2 451 212. En termes de pourcentage. Comme il n’y a pas de possibilité mathématique que le chiffre dépasse 0,5%, les autorités ont déjà annoncé qu’elles procéderaient à un recomptage en l’état.

Cependant, il est possible que la course ne soit pas décidée avant quelques jours. S’il y a moins d’un demi-point de pourcentage de différence entre le total des votes pour Biden et Trump, la loi de l’État dicte qu’un recomptage doit être effectué..

Pendant ce temps, deux autres États sont encore en train de compter et avec une différence en faveur du démocrate: c’est la différence dans chacun des quatre.

