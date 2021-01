Joe Biden et sa femme Jill lors de la cérémonie d’investiture

Biden, 78 ans, est le plus vieux président à atteindre la Maison Blanche, où il entrera après plus de trois décennies en tant que sénateur et huit ans dans l’ombre de Barack Obama, en tant que vice-président entre 2009 et 2017. Obama Oui, il a été présent à la cérémonie, tout comme les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Bill Clinton, tandis que le vice-président Mike Pence a assisté à l’administration sortante.

Joe Biden est désormais officiellement le 46e président des États-Unis, puisqu’il l’a officiellement assumé ce mercredi pour une période initiale de quatre ans et dans laquelle il remplace le républicain Donald Trump, principal absent de la cérémonie organisée devant le Capitole, entre des mesures fortes sécurité et protocoles de santé stricts.

La main superposée à la Bible familiale, le nouveau président a récité le texte du protocole devant le président de la Cour suprême, John Roberts, qui aboutit formellement à une transition convulsive marquée par le refus de Trump de reconnaître sa défaite. Biden a remporté plus de 81 millions de votes lors des élections du 3 novembre, un nombre sans précédent.

Parallèlement à l’arrivée d’invités à Washington, Trump a effectivement atterri en Floride, où il vivra après avoir quitté la Maison Blanche. Dans son discours d’adieu d’Andres Base, dans le Maryland, il a glissé un possible retour à la politique dans le futur: “Nous reviendrons d’une manière ou d’une autre”.

