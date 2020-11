Joe Biden, lors d’une réunion avec ses conseillers sur les questions de santé publique (.)

Joe Biden, président élu des États-Unis, présentera ce lundi à Vivek Murthy, David Kessler Oui Marcella Nunez-Smith en tant que coprésidents d’un groupe de travail contre le coronavirus, l’une de leurs premières annonces après avoir confirmé la victoire démocrate.

Le groupe s’occupera de prendre les propositions faites par Biden pendant la campagne et les transformer en un plan contre le virus que le nouveau président pourra lancer lors de sa prise de fonction en janvier.

MurthyL’homme de 43 ans est né au Royaume-Uni d’immigrants indiens, mais a déménagé en Amérique du Nord quand il était très jeune. Il était le plus haut médecin aux États-Unis dans le deuxième gouvernement de Barack Obama et pendant la campagne présidentielle, il conseillait Biden sur des questions liées à la pandémie.

Il a étudié à Harvard et à l’Université de Yale. Pendant son mandat de chirurgien général, il a contribué à la production d’un rapport sur les effets du changement climatique. Cette année, il a participé à la Convention démocratique avec un message de soutien à Biden et dans le contexte de la pandémie: “Notre nation a ce qu’il faut: nous avons du talent, des ressources et de la technologie, ce qui nous manque, c’est du leadership.”

Pour sa part, Kessler, a été commissaire de la FDA à la fois dans les administrations de George HW Bush et de Bill Clinton, jusqu’à ce qu’en 1997, il quitte l’agence pour devenir doyen de la Yale School of Medicine.

Auparavant, il avait terminé ses études à Harvard et sa résidence à l’hôpital Johns Hopkins. Bien qu’il soit largement resté en dehors de la politique, en août, il s’est prononcé contre une éventuelle ingérence de la Maison Blanche dans l’approbation d’un vaccin contre le coronavirus. “Si la décision est considérée comme politique, cela affectera la confiance du peuple”, a-t-il prévenu. Il siège actuellement au conseil d’administration du Center for Science in the Public Interest, un groupe de défense des consommateurs à but non lucratif basé à Washington.

Le troisième directeur, Nunez-Smith, a été présent à plusieurs réunions avec Biden et Kamala Harris pour rendre compte de l’état de la pandémie. Elle est professeur de santé publique à l’Université de Yale et travaille avec des communautés de Porto Rico et des îles Vierges (où elle est née) pour améliorer les conditions de dépistage, d’isolement et de quarantaine.

D’origine afro-américaine, elle est experte en soins de santé pour les populations mal desservies et a étudié comment les minorités raciales ont été les plus touchées par la pandémie.

Le comité comprendra également 10 membres, des immunologistes et épidémiologistes aux experts en biodéfense et responsables de la santé publique.

Au cours de sa campagne, Biden a promis que les tests de diagnostic seraient gratuits et largement accessibles, qu’il a embauché des milliers de travailleurs de la santé pour des programmes de recherche des contacts et a demandé aux Centers for Disease Control de proposer des lignes directrices claires et fondées sur des recommandations. d’experts, entre autres propositions.

Les États-Unis enregistrent en moyenne plus de 100000 infections par jour et battent souvent leurs records de cas quotidiens. Les hôpitaux de plusieurs États manquent d’espace et de personnel, et le nombre de morts monte en flèche.

Les autorités de santé publique préviennent que le pays entre dans sa pire phase de pandémie avec l’arrivée de l’hiver et la prochaine saison des vacances à la fin de l’année, qui augmentent le risque d’infections rapides alors que les Américains voyagent, font leurs courses et célèbrent avec êtres chers.

