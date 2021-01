Le président Joe Biden et son équipe sur les questions d’immigration suivent de près l’avancée de la caravane de migrants du Honduras aux États-Unis avec quelque 9000 personnes, bien qu’ils suggèrent aux participants d’éviter “le voyage dangereux” et de ne pas croire “au mensonge” de que n’importe qui peut traverser la frontière.

Monde de Miami /Le journal

«Le voyage vers les États-Unis reste extrêmement dangereux, et les habitants de la région ne devraient pas croire quiconque leur vend le mensonge selon lequel notre frontière sera ouverte à tous le mois prochain», a affirmé sur demande un membre de l’équipe de transition. de ce journal.

Pendant les campagnes présidentielles, le président Donald Trump et ses associés ont répandu l’idée que le démocrate «voulait des frontières ouvertes», mais l’équipe de Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont indiqué qu’un «système d’immigration juste, humain et ordonné serait mis en œuvre. ».

“Notre plan à long terme pour parvenir à une migration sûre, légale et ordonnée se concentrera sur la lutte contre les causes profondes de la région, élargissant les voies légales et repensant le traitement des demandes d’asile”, a ajouté le conseiller de l’équipe démocrate, qui a demandé l’anonymat. .

La façon dont l’administration Trump a traité les immigrants, en particulier ceux qui demandent l’asile, a été critiquée et, bien que des réformes soient recherchées, l’équipe entrante reconnaît les défis posés par la pandémie de coronavirus, de sorte que le changement ne sera pas immédiat.

“Il faudra du temps pour surmonter les défis créés par les politiques chaotiques et cruelles des quatre dernières années et celles présentées par COVID-19”, a-t-il déclaré.

La caravane du Honduras est composée de deux groupes, l’un de 6000 personnes bloquées au Guatemala et l’autre de 3000 qui se dirige vers le Mexique, où des organisations civiles, telles que l’Institut pour les femmes dans l’immigration et une coalition de 60 groupes de défense des droits de l’homme et défense des immigrés, sont en alerte pour le déploiement éventuel de la garde nationale.

Les autorités guatémaltèques ont déployé des centaines de militaires pour bloquer la route des immigrés, comme le montrent des vidéos publiées sur Twitter par des journalistes envoyés dans la région.

Au cours du week-end, des affrontements ont opposé des immigrés et des militaires guatémaltèques. Les voyageurs se sont retrouvés bloqués dans le département de Chiquimula, à quelque 200 kilomètres à l’est de la capitale guatémaltèque. Ce gouvernement traite la mobilisation comme une «question de sécurité nationale».

“Nous parlons de sécurité nationale”, a déclaré le directeur de l’Institut guatémaltèque des migrations, Guillermo Díaz, selon un rapport de l’agence Efe.

Susan Rice, ancienne ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, qui sera directrice du Conseil national de politique dans la nouvelle administration, a déclaré que le plan sera un nouveau système de refuge et d’asile.

“Nous élargirons les canaux légaux de migration, permettant aux gens de demander la réinstallation des réfugiés et des travailleurs temporaires et d’autres programmes basés sur l’emploi”, a-t-il déclaré lors d’un entretien avec Efe.

Les immigrés fuient pour chercher de meilleures conditions de vie, en raison de la pauvreté et de la violence qui sévissent au Honduras, en raison de la pandémie et du passage des ouragans Eta et Iota.