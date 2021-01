Une note du chef de cabinet de Joe Biden, Ron Klain, adressée aux hauts responsables du nouveau gouvernement démocrate, a révélé que lors de son premier jour de fonction, le président des États-Unis publiera «une avalanche de décrets», comme David Cloud l’a caractérisé, Correspondant à Washington DC pour le Los Angeles Times. Ce sera une étape et aussi un signe que la nouvelle Maison Blanche se prépare à “inverser ou réviser” certaines des politiques les plus controversées de Donald Trump sur l’immigration, le changement climatique et le coronavirus, principalement.

Miamimundo / infobae

Klain a écrit que Biden «assume la présidence à un moment de crise profonde pour notre nation» en raison de la coexistence de «quatre crises qui se chevauchent et s’aggravent: la crise du COVID-19, la crise économique qui en résulte, la crise climatique et une crise d’égalité raciale ». Tous, a-t-il souligné, «nécessitent une action urgente». C’est pourquoi dès sa prise de fonction, et au cours de la première semaine à 10 jours, Biden prendra «des mesures décisives» contre les quatre et aussi «pour prévenir d’autres dommages urgents et irréversibles et restaurer la place des États-Unis dans le monde».

Klain – qui était chef de cabinet pendant la vice-présidence de Biden et a coordonné la réponse à Ebola nommée par Barack Obama – a mentionné l’héritage du président sortant: «Le président Biden agira non seulement pour inverser les dommages les plus graves de l’administration Trump, mais aussi pour que le pays commence à progresser ».

Ces mesures visent également à créer un climat de travail politique auquel le Congrès, qui est également resté aux mains des démocrates, se joindra plus tard aux autres questions qui nécessitent une action législative. Avant la fin du mois de janvier, Biden présentera également des propositions sur Capitol Hill, selon Klain, telles que «le projet de loi sur l’immigration qu’il enverra le premier jour de son mandat; la proposition de reprise pour créer des millions d’emplois syndiqués et bien rémunérés qui sera annoncée dans les semaines à venir et son soutien continu aux règles sur le droit de vote, le salaire minimum et la lutte contre la violence faite aux femmes ».

Les 17 mesures permettront au président démocrate de lever la restriction de Trump sur l’immigration en provenance de certains pays à majorité musulmane (Iran, Libye, Somalie, Syrie et Yémen) dès son premier jour, faire revenir les États-Unis à l’accord de Paris sur le climat , évitez les saisies et les expulsions causées par la crise du COVID-19 et imposez l’utilisation de masques faciaux sur les voyages entre les États et à l’intérieur des bâtiments fédéraux. Il prolongera également le moratoire sur les paiements aux crédits d’études collégiales, qui sont une dette importante que les étudiants assument, avec leur diplôme, une fois diplômés.

Comme beaucoup de nouveaux présidents, Biden évoque le président Franklin D. Roosevelt, qui a occupé ses fonctions au milieu de la Grande Dépression et a déployé une série de mesures de grande portée au cours de ses 100 premiers jours visant à restaurer la confiance dans le gouvernement et dans l’avenir. du pays », a comparé le LA Times.