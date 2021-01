Le prochain président américain Joe Biden annoncera mercredi le retour des États-Unis à l’Accord international de Paris pour lutter contre le changement climatique, pièce maîtresse d’une série de décrets du premier jour visant à restaurer le leadership américain. dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Monde de Miami / .

Les annonces comprendront également un ordre radical de revoir toutes les actions de l’ancien président Donald Trump pour affaiblir les protections contre le changement climatique, la révocation d’un permis vital pour le projet de pipeline Keystone XL du Canada et un moratoire sur les activités de location de Du pétrole et du gaz au Alaska National Wildlife Refuge que l’administration Trump avait récemment ouvert au développement, ont déclaré les collaborateurs de Biden.

Les ordonnances marqueront le début d’un renversement de politique majeur dans le deuxième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde après la Chine, après quatre ans au cours desquels l’administration Trump a ridiculisé la science du climat et a inversé la réglementation environnementale pour maximiser le développement des énergies fossiles.

Biden a promis de mettre les États-Unis sur la voie de zéro émission nette d’ici 2050 pour égaler les réductions mondiales importantes et rapides que les scientifiques jugent nécessaires pour éviter les effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique, en utilisant des restrictions sur les combustibles fossiles et les investissements. d’énormes quantités d’énergie propre.

La route ne sera pas facile, cependant, avec les divisions politiques aux États-Unis, l’opposition des sociétés de combustibles fossiles et les partenaires internationaux méfiants préoccupés par les changements de politique américaine qui se dressent sur le chemin.

«Nous avons viré très sévèrement au cours des quatre dernières années avec un négationniste du climat dans le bureau ovale», a déclaré John Podesta, conseiller de l’ancien président Barack Obama qui a contribué à l’élaboration de l’Accord de Paris de 2015. «Nous sommes entrés sur la scène internationale avec un déficit. crédibilité “.

Les ordonnances de Biden obligeront également les agences gouvernementales à envisager de revoir les normes d’efficacité énergétique des véhicules et les restrictions sur les émissions de méthane, et d’étudier la possibilité de réétendre les limites des monuments sauvages nationaux qui avaient été abaissées. en taille par l’administration Trump.

PARTIE DURE À L’AVANCE

Les homologues mondiaux et les défenseurs du climat ont salué le retour de Washington à la coopération sur le changement climatique, mais ont exprimé un certain scepticisme quant à sa persévérance et sa capacité à surmonter les troubles politiques intérieurs pour adopter une nouvelle réglementation ambitieuse.

Trump a retiré les États-Unis de l’accord de Paris de 2015 à la fin de l’année dernière, arguant qu’il était trop coûteux pour l’économie américaine et n’apporterait que peu d’avantages tangibles, et a balayé des dizaines de protections environnementales qu’il considérait comme un fardeau pour les foreurs, les mineurs et les fabricants. .

“Les États-Unis restent le seul pays à se retirer de l’Accord de Paris, ce qui en fait, franchement, le paria de cet accord multilatéral”, a déclaré à . l’ancienne chef du climat de l’ONU, Christiana Figueres.

Biden peut regagner la crédibilité de l’Amérique en «faisant la corvée» d’une action climatique ambitieuse chez lui.

Brian Deese, nouveau directeur du Conseil économique national de Biden, a déclaré à . que les États-Unis espèrent encourager d’autres grands émetteurs à “pousser leur ambition, alors même que nous devons démontrer notre capacité à revenir sur scène et à faire preuve de leadership”.

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine, premier émetteur mondial de carbone, “attend” le retour des Etats-Unis au pacte de Paris.

L’envoyé climatique des îles Marshall Low, quant à lui, a suggéré que les États-Unis pourraient aider à faire pression pour des engagements climatiques plus forts dans le monde.

“Le monde espère que l’administration Biden-Harris apportera des solutions à la crise climatique, redynamisera l’engagement envers l’Accord de Paris et veillera à ce que les pays du monde entier puissent assurer une reprise verte et résiliente du COVID-19”, a déclaré Tina Eonemto. Stege.

Pete Betts, membre associé du groupe de réflexion londonien Chatham House, qui a dirigé les négociations sur le climat pour l’Union européenne lorsque l’accord de Paris a été conclu, a déclaré que les États-Unis devront également tenir leurs promesses par des engagements financiers.

Les États-Unis sous Obama ont promis 3 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat pour aider les pays vulnérables à lutter contre le changement climatique. Jusqu’à présent, il n’a livré qu’un milliard de dollars.

“Les États-Unis devront mettre de l’argent sur la table et encourager les autres à faire de même”, a-t-il déclaré.

Biden s’est tourné vers l’ancien secrétaire d’État John Kerry en tant que son envoyé international pour le climat et devrait organiser une réunion dans les semaines à venir avec ses homologues mondiaux.