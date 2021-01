NBC News a rapporté que le président élu Joe Biden est prêt à renverser plusieurs des politiques de santé sexuelle et reproductive les plus restrictives mises en œuvre sous l’administration Trump, y compris les limites sur l’avortement.

Monde de Miami/ Telemundo 51

Les défenseurs des droits reproductifs espèrent que Biden renversera rapidement les règles de l’ère Trump, telles que l’interdiction du financement fédéral pour les organisations de santé nationales et étrangères qui promeuvent et fournissent l’avortement et donne aux employeurs plus de liberté pour refuser la couverture contraceptive gratuite. À leurs travailleurs.

«Nous avons beaucoup de travail à faire pour réparer les dommages au cours des quatre dernières années, mais savoir que nous avons des champions là-bas qui comprennent ce qui doit se passer dans les 100 premiers jours est extrêmement excitant», a déclaré Alexis McGill Johnson, président et chef de la direction de Planned Parenthood. .

Les opposants au droit à l’avortement sont préoccupés par d’éventuelles nouvelles mesures et préviennent qu’ils continueront à faire pression. “C’est certainement décourageant, mais nous n’allons pas abandonner et nous ferons tout notre possible pour empêcher l’avortement d’être promu”, a déclaré Carol Tobias, présidente du Comité national pour le droit à la vie, qui a déclaré qu’elle s’attend à une vague de restrictions sur l’avortement. dans tout l’État cette année.

Biden est un catholique fervent et sa position sur l’avortement a évolué tout au long de sa carrière. Plus récemment, en 2019, elle a abandonné son soutien de longue date à l’Amendement Hyde, une politique de plusieurs décennies limitant le financement fédéral des avortements, après avoir fait l’objet de critiques croissantes. Il a également promis de coder Roe vs. Wade et la lutte contre les politiques de l’État qui limitent l’accès à l’avortement.

Voici quelques-unes des façons dont Biden a indiqué qu’il rétablirait et améliorerait l’accès aux soins de santé reproductive:

La politique de Mexico

L’administration Reagan a mis en œuvre la politique de Mexico, qui interdisait aux organisations étrangères qui reçoivent une assistance en matière de planification familiale des États-Unis de fournir des informations, des références ou des services sur l’avortement dans le reste du monde. Depuis lors, il a été renversé par les présidents démocrates puis restauré par les républicains.

Lorsque le président Donald Trump a rétabli la politique, il l’a également élargie en appliquant les restrictions à presque tous les soins de santé mondiaux. La position ferme de Trump sur l’avortement a forcé les organisations qui traitent le VIH, le paludisme, la tuberculose et d’autres maladies infectieuses à respecter ces préceptes ou à perdre leur accès aux fonds.

“L’administration Trump a lancé une attaque totale contre la santé sexuelle et reproductive dans le monde entier en achetant des prestataires et en limitant les services qu’ils peuvent offrir aux femmes”, a déclaré Jonathan Rucks, directeur principal des politiques et du plaidoyer pour PAI, une agence internationale pour organisation de la santé et des droits de la reproduction.

La décision de Trump a conduit à un accès réduit aux soins d’avortement, ainsi qu’à la contraception, au dépistage et au traitement du VIH et au dépistage du cancer au Kenya, au Népal, au Nigéria et en Afrique du Sud, selon une étude de 2019.

Alors que Biden a promis de passer outre à la politique de Mexico, les défenseurs du droit à l’avortement demandent au Congrès d’adopter la loi mondiale HER, qui interdirait définitivement la règle.

Le programme Title X

Le programme Title X, qui a été créé il y a 50 ans, aide à combler les lacunes dans l’accès aux soins de santé et l’abordabilité en fournissant une assistance en matière de planification familiale aux cliniques qui desservent les personnes à faible revenu et non assurées aux États-Unis. Plus précisément, il offre des subventions aux prestataires qui financent des services tels que la contraception, les tests de grossesse et le dépistage des MST, bien qu’il n’ait jamais financé les soins d’avortement.

En 2019, l’administration Trump a empêché les cliniques du programme d’aiguiller des patients vers des prestataires d’avortement ou de pratiquer des avortements avec d’autres fonds. Par conséquent, le nombre de cliniques et de patients desservis par le programme a été considérablement réduit. Un quart des sous-récipiendaires du titre X ont quitté le réseau, y compris les cliniques indépendantes et Planned Parenthood. Les centres de santé de Planned Parenthood ont accueilli 40 pour cent de tous les patients du titre X avant de se retirer du programme, selon l’organisation.

«Ce n’est pas comme s’il y avait beaucoup d’argent disponible pour fournir des services de planification familiale, et tout ce qui restreint le financement et le soutien a pour effet de réduire l’accès», a déclaré Alina Salganicoff, vice-présidente principale et directrice de la politique de santé des femmes à Fondation de la famille Kaiser.

À la suite de l’exode massif des prestataires du programme, le Bureau des affaires démographiques, l’agence fédérale qui gère le programme, a indiqué que le nombre de personnes desservies par le programme Titre X en 2019 était de 21% inférieur à celui de 2018.

On s’attend à ce que Biden abaisse la règle de l’administration Trump et «rétablisse le financement fédéral pour la planification familiale».

Le mandat de couverture contraceptive

Le mandat de couverture contraceptive de la Loi sur les soins abordables exigeait que la plupart des régimes d’assurance privés couvrent le contrôle des naissances sans quote-part; l’exigence a amélioré l’accès à la contraception et l’a rendue abordable pour des millions de personnes.

La plupart des femmes utiliseront le contrôle des naissances à un moment donné, et 86% ont utilisé trois méthodes ou plus avant l’âge de 40 ans, selon le Guttmacher Institute, un institut de recherche pro-avortement.

Cependant, Trump a annulé la portée du mandat de contraception, permettant à tout employeur ayant une objection religieuse ou morale au contrôle des naissances d’être exempté de l’exigence. L’été dernier, la Cour suprême a confirmé les renonciations dans Little Sisters of the Poor c. Pennsylvanie.

«Bien que tout le monde ait droit à ses croyances religieuses, ces croyances ne devraient jamais être utilisées pour discriminer d’autres personnes, même en supprimant leur couverture d’assurance maladie. Personne ne devrait se voir refuser une couverture de contrôle des naissances en raison de l’endroit où il travaille ou de l’école qu’il fréquente », a déclaré Georgeanne Usova, conseillère législative principale pour l’Union américaine des libertés civiles.

Biden a déclaré qu’il rétablirait la politique de l’ère Obama, qui exempte uniquement les lieux de culte, mais prévoit un ajustement pour les autres employeurs opposés, permettant à leurs employés et à leurs personnes à charge d’accéder à une couverture contraceptive via leurs compagnies d’assurance. assurance ou administrateurs externes.

L’amendement Hyde

Pendant des décennies, l’amendement Hyde a interdit aux programmes fédéraux de payer des avortements, sauf en cas de viol ou d’inceste ou pour sauver la vie d’une femme. Alors que l’amendement ne s’appliquait à l’origine qu’aux bénéficiaires de Medicaid, dont la plupart appartiennent à des communautés de couleur ou sont classés comme à faible revenu, le Congrès l’a étendu pour s’appliquer aux employés fédéraux et à leurs personnes à charge, au personnel militaire, le service de santé indien, les volontaires du Peace Corps et les résidents de Washington, DC

«L’amendement Hyde est une attaque contre les familles à faible revenu et une tentative de retirer la promesse de Roe c. Patauger. Pour beaucoup, les soins d’avortement ont été un droit de nom uniquement et non en pratique, car s’ils ne peuvent pas être accordés, le droit légal est sans objet », a déclaré Kelsey Ryland, codirectrice de la campagne de couverture de l’avortement All * Above All.

Les personnes couvertes par Medicaid dans 34 États et DC ont une couverture minimale de l’avortement en raison de l’amendement Hyde, selon la Kaiser Family Foundation. Dans ce cas, le coût d’un avortement est souvent un obstacle financier important. En moyenne, le coût d’une procédure d’avortement est d’environ 500 $; lorsque près de 40% des Américains n’ont pas les ressources nécessaires pour couvrir une dépense imprévue de 400 $. Pendant ce temps, 16 États utilisent leurs propres fonds pour payer les avortements des personnes assurées par Medicaid, notamment la Californie, l’Illinois et le Nouveau-Mexique.

Depuis 1976, l’amendement, qui n’est pas un statut permanent et ne nécessite pas d’abrogation, a été ajouté chaque année à la législation adoptée par le Congrès pour financer le gouvernement fédéral. Biden a promis de mettre fin à la politique, qu’il soutenait autrefois, mais nécessiterait une action du Congrès pour la supprimer.

«Le travail que nous devons tous faire maintenant est de nous assurer d’élargir l’accès aux soins de santé, et non de trouver des moyens de le limiter», a déclaré McGill Johnson de Planned Parenthood.