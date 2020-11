La Pennsylvanie, ultime obsession du Parti démocrate, est passée dans le champ de Joe Biden ce vendredi matin. Trump, qui en est venu à avoir un avantage de plus de 10 points, a pris du retard sur son rival après l’avancement du traitement des votes par mail. L’ancien vice-président mène de 49,5% à 49,4%, avec environ 2% des voix restant à compter. Jeudi soir, Donald Trump a prévalu par 50000 voix de différence, mais maintenant Biden mène par 5594.

Les démocrates avaient une idée fixe dès le début de la campagne électorale: reconstruire le «mur bleu», car les États dans lesquels le parti a remporté les élections présidentielles presque sans exception pendant des décennies sont connus. Trois briques sont tombées de ce mur en 2016: le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie. Hillary Clinton était si certaine qu’elle gagnait dans les trois États du Midwest – comme le montre le sondage moyen – qu’elle n’a même pas pris la peine de faire campagne dans ces États. Mais, à la surprise générale, Trump a prévalu dans le trio par une marge de moins d’un point de pourcentage. Si les 46 électeurs qu’ils distribuent avaient gagné, Clinton aurait été président.

Pour cela, Biden a décidé de conserver les 21 États gagnés par l’ancien secrétaire d’État et de les récupérer. Avec cet objectif à l’esprit, il leur a rendu visite à plusieurs reprises et a clôturé la campagne en Pennsylvanie, qui est celle qui compte le plus d’électeurs (20). Par contre, c’est l’état dans lequel vous êtes né, dans la ville de Scranton.

Le recomptage a très mal commencé pour le candidat démocrate, avec des avantages de Trump dans les trois, ce qui lui a fait craindre une répétition de l’histoire de 2016. Cependant, alors que les heures commençaient à passer et que les autorités comptaient les votes par courrier , le panorama a changé. Au petit matin, Biden s’est imposé dans le Wisconsin et sa victoire a été confirmée par 49,6% à 48,9%. Mercredi matin, le Michigan a rejoint, avec une marge beaucoup plus lâche qu’il ne semblait possible un jour plus tôt: 50,6% à 47,9%.

Ce vendredi, après une longue nuit au cours de laquelle les votes n’ont cessé de compter, Biden s’est également imposé en Géorgie, un État historiquement républicain., dans lequel Trump menait depuis mardi. Avec 99% des suffrages, le candidat démocrate l’emporte par 2 449 371 voix contre 2 448 454.

Quelques minutes plus tard, après avoir chargé une nouvelle série de données, a réussi à surmonter le désavantage en Pennsylvanie, et le rêve de reconstruire le mur commence à se réaliser. Ni la Géorgie ni la Pennsylvanie ne sont encore confirmées, car les différences sont très faibles, mais les tendances semblent très claires en faveur du Parti démocrate.

Actualités en développement