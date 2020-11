Sur la photo, l’attaquant Joe Harris, qui a accepté un contrat de quatre ans avec les Brooklyn Nets. . / EPA / JOHN G MABANGLO / Archives

New York, 20 novembre . .- L’attaquant Joe Harris a accepté vendredi en tant qu’agent libre un contrat de quatre ans de 75 millions de dollars qui lui permettra de continuer avec les Brooklyn Nets.

Cela a été rapporté par son agent Mark Bartelstein, de la société Priority Sports.

Harris, 29 ans, a marqué en moyenne 14,5 points par match la saison dernière pour les Nets, atteignant 42,4% en 3 points.

Le retour de Harris, ainsi que les ajouts de Landry Shamet et Bruce Brown dans les métiers plus tôt cette semaine, pourraient aider les Nets à donner aux stars Kevin Durant et Kyrie Irving plus de soutien au sein de l’équipe.

Mais la signature de Harris représente un engagement financier, car les Nets sont déjà au seuil et ont encore des postes vacants sur leur liste.

Harris a ressuscité sa carrière avec les Nets au cours des quatre dernières années, sortant d’une blessure de fin de saison au cours de sa deuxième année avec les Cavaliers de Cleveland en 2015-16, et devenant l’un des meilleurs tireurs à 3 points au monde. de la ligue.

Parmi 208 joueurs qui ont essayé au moins 400 3 points depuis le début de 2017-18, seul Seth Curry, nouveau dans les Sixers de Philadelphie, a un pourcentage de tir de 3 points plus élevé que Harris.