John Le Carré, l’espion devenu le légendaire écrivain d’espionnage anglais, est décédé à 89 ans. «C’est avec une grande tristesse que je dois vous annoncer que David Cornwell, connu dans le monde sous le nom de John Le Carré, est décédé des suites d’une courte maladie (non liée au covid-19) à Cornwall le samedi soir 12 décembre. Nos pensées vont à ses quatre enfants, à leurs familles et à son épouse bien-aimée, Jane », a déclaré Jonny Geller, directeur du Curtis Brown Group, une agence artistique basée à Londres.

L’homme dont l’imagination est née des personnages comme l’agent George Smiley, icône de la guerre froide, laisse un héritage de livres dans lesquels, de fiction, il expliquait comme peu d’autres les tensions que le monde a traversées pendant la guerre froide dans des œuvres telles que « L’espion qui est né du froid »ou« The House Russia ».

Avec une vie presque aussi passionnante que son écriture, Le Carré a commencé à travailler pour les services secrets britanniques tout en étudiant l’allemand en Suisse à la fin des années 1940 et a servi Sa Majesté pendant près de 20 ans avant de se tourner vers la littérature.

Sa carrière d’agent secret a pris fin en 1964, apparemment parce que sa fausse identité a été compromise par un agent double, le célèbre Kim Philby, un intellectuel britannique recruté par le KGB et un élément clé d’une impressionnante opération de contre-espionnage soviétique qui a conduit aux Britanniques. des décennies finissent de dérailler.

En fait, cette opération est le fil conducteur de la célèbre saga écrite par Le Carré, avec l’agent Smiley comme personnage central, et appelée la Trilogie Karla (The Mole – écrite en 1974-, The Honorable Schoolboy -1977- et The People Smiley -1979).

Développement…