Madrid, 13 décembre . .- Les romans de John Le Carré sont purement cinématographiques, à tel point qu’il a été facile de maintenir leur essence dans le saut vers le grand et le petit écran, avec d’excellentes adaptations, telles que “L’espion qui est venu from the Cold “,” The Constant Gardener “,” Tinker Tailor Soldier Spy “ou” The Night Manager “.

Les histoires d’espionnage ont toujours donné beaucoup de jeu au cinéma et celles du Carré ont été confirmées dès le départ comme un matériau pratiquement prêt à voir au cinéma.

La première des adaptations de ses romans fut celle que Martin Ritt fit en 1965 de «L’espion qui venait du froid», deux ans seulement après sa publication.

Il s’agit du premier best-seller du Carré et sa traduction fidèle au cinéma devient immédiatement un classique du cinéma, soutenu par la superbe performance de Richard Burton, nominé aux Oscars pour son travail.

Un an plus tard, un autre réalisateur renommé, Sidney Lumet, avait James Mason comme agent Smiley et, en adaptant son premier roman, “The Deadly Affair”, obtint un succès au Royaume-Uni et remporta cinq prix BAFTA.

“The Little Drummer Girl”, avec Diane Keaton et réalisé par George Roy Hill, sort en 1984 et maintient le niveau. Un des romans les plus populaires du Carré, qui a été à nouveau adapté, cette fois pour la télévision il y a à peine deux ans.

En 1990, c’est au tour de “The Russia House”, avec Sean Connery et Michelle Pfeiffer et un scénario de Tom Stoppard, qui a été une digne adaptation même si elle a durement souffert au fil des ans.

Et en 2005 est venu le film le plus connu de ceux basés sur les romans de l’écrivain britannique, “The Constant Gardener”.

Basé sur le livre homonyme publié en 2001 et centré sur les intrigues de l’industrie pharmaceutique, ce film a marqué le lancement du Brésilien Fernando Meirelles dans le cinéma international après “Cidade de Deus”.

Les performances de Ralph Fiennes et Rachel Weisz – lauréate de l’Oscar pour ce film -, le traitement chromatique spectaculaire et la belle partition de l’Espagnol Alberto Iglesias – nominé pour l’Oscar – ont garanti la qualité de ce film, qui a réalisé que, pour la première fois, un le scénario basé sur le matériel de l’écrivain sera éligible pour l’Oscar

L’attrait perpétuel de l’espionnage dans les domaines littéraire et cinématographique a été expliqué par John Le Carré lui-même lorsque, en plus de prêter son roman “Le tailleur de Panama” à John Boorman, il a produit et écrit le scénario de son adaptation cinématographique, créée au Berlinale de 2001 et déjà inconscient de la bipolarité de la guerre froide.

“Il est possible qu’avec la chute du rideau de fer les espions aient perdu de la force en termes de récit, mais ils sont toujours là. Il y aura toujours des espions dans le monde”, a déclaré l’écrivain de l’époque, pour qui la seule différence est que les espions de nos jours “Ils ne sont pas animés par des idéaux mais par l’argent.”

Ce film n’était pas l’une de ses adaptations les mieux reçues, malgré les performances de Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis et Geoffrey Rush.

Il fait partie des meilleures adaptations de ses textes “Tinker Tailor Soldier Spy” (2011), réalisé par le Suédois Tomas Alfredson, avec un casting spectaculaire dirigé par Gary Oldman, accompagné de Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt ou Benedict Cumberbatch.

Le livre, écrit en 1974, avait une brillante adaptation télévisée en 1979 avec Alec Guinness, mais Alfredson offrait une plus grande retenue, une image clairement picturale et une coupe classique élégante, soulignée par une autre grande partition d’Alberto Iglesias, une fois de plus nominée pour un Oscar. .

“C’était le meilleur scénario que j’ai lu cette année et je n’ai pas tardé à me décider”, a expliqué Colin Firth à . après la présentation du film au Festival de Venise.

Anton Corbijn était en charge de l’adaptation suivante, “A Most Wanted Man” (2014), avec l’une des dernières interprétations de Phillip Seymour Hoffman, qui décéderait l’année suivante. Un film plus passionnant que les autres films basés sur la littérature du Carré.

Les dernières traductions remarquables ont été deux séries télévisées. Les précités “The Little Drummer Girl” et “The Night Manager”, avec Hugh Laurie et Tom Hiddleston, dans lesquels la réalisatrice danoise Susanne Bier qui a su maintenir l’élégance des personnages tracés par Le Carré dans ses romans et qui était un de la série la plus marquante de 2017, avec trois Golden Globes (Hiddleston, Laurie et Olivia Colman).

On a également récemment annoncé un projet de réadaptation de “L’espion qui venait du froid” pour la télévision. Un exemple qui espionne, la guerre froide et, surtout, la vision cinématographique du Carré, ne perdent pas leur validité.

Alicia Garcia de Francisco