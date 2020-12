Javier Parisi, qui joue le regretté ancien Beatle John Lennon, pose pour une photo après une interview avec ., à Lanús, près de Buenos Aires, en Argentine. 18 novembre 2020. REUTERS / Agustín Marcarián

Par Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 9 décembre (.) – D’abord il était fan des Beatles, puis il avait un groupe hommage, plus tard il a découvert son incroyable ressemblance avec John Lennon jusqu’à ce qu’une casquette le conduise à jouer au légendaire The Cavern à Liverpool et à être choisi par la demi-sœur du musicien pour être l’ambassadrice de sa biographie en espagnol.

Javier Parisi est un musicien argentin de 40 ans qui vit pour rendre hommage à Lennon et avec qui il a une série de coïncidences surprenantes, en plus de son amour pour la musique, sa taille et sa carrure physique.

Il est né en 1980, l’année où Lennon a été assassiné à New York à 40 ans, le même âge que Parisi est devenu célèbre. Le nom de sa mère est Julia, comme l’ex-Beatle, mais ils l’appellent Mimi, comme la tante qui a élevé le musicien à Liverpool.

Parisi a découvert les Beatles à l’âge de 8 ans et a entendu la chanson “A Hard Day’s Night” à la télévision. De là, il a demandé à sa mère de prendre des cours d’anglais et de guitare.

Mais ce n’est qu’à l’âge de 17 ans, en regardant un clip vidéo de Lennon à la télévision, qu’un ami a souligné leur ressemblance frappante.

“C’est à 17 ans et trois ans plus tard que j’ai commencé à former mon groupe hommage. La ressemblance physique existe évidemment et au fil du temps, j’ai commencé à étudier ce qui a à voir avec la personnification”, a déclaré Parisi à . dans son Maison Lanús, banlieue de Buenos Aires, habillée en Lennon.

En 2009, Allan Williams, le premier manager des Beatles, est venu en Argentine et a invité son groupe à jouer à la Beatle Week à Liverpool. Ses années de préparation commençaient à porter ses fruits.

«En tant que fan et admirateur, j’ai dit ‘c’est tout, que peut-il m’arriver d’autre?’ Et il y avait quelque chose qui m’attendait 10 ans plus tard », raconte le musicien, qui a étudié le dialecte utilisé à Liverpool et la manière de chanter de Lennon, son Beatle préféré depuis l’enfance.

En 2018, il a acheté une casquette en cuir avec une visière à Helen Anderson, une amie de l’ex-Beatle qui les conçoit, qui lui a demandé de lui envoyer une photo et, en la voyant, a été frappé par sa ressemblance et lui a recommandé de se produire dans une comédie musicale à Liverpool. .

Dans la ville, les gens se retournaient dans la rue pour le regarder, l’invitaient à prendre le thé pour lui raconter des anecdotes et le serraient dans leurs bras. Il était autrefois caractérisé à Abbey Road et a dû traverser environ 700 fois pour le nombre de photos qu’ils lui avaient demandé de faire.

«C’est toute l’affection et tout l’amour qu’ils donnent à John et je le canalise à travers l’usurpation d’identité (…) Parfois ils me disent: ‘Combien de temps vas-tu faire ça?’ expiration. Je dis cela tant que je continue à apprécier et à être bon avec ce que je fais. “

“IMAGINE ÇA”

Parisi s’est lié au cercle intime de l’exBeatle et a passé trois mois chez Anderson, où il a rencontré Julia Baird, la demi-sœur de Lennon, qui lui a ensuite demandé d’être l’ambassadeur de la version espagnole d’une biographie qu’il a écrite. à propos de sa famille, pour rapprocher l’histoire de Lennon des nouvelles générations.

“Imagine ça. Grandir avec mon frère John Lennon” avait été publié en anglais en 2006, mais il n’a été publié en espagnol qu’en 2020 par la société espagnole Teófilo Ediciones.

«C’est un livre qui touche la fibre intime de chacun. Je dis toujours que lorsque vous lisez ce livre, vous devez avoir des mouchoirs à côté de vous car l’émotion est à la surface (…) Nous connaissons tous John en tant que Beatle et en tant que artiste célèbre, mais nous ne connaissons pas la personne derrière », a déclaré Parisi.

Lorsque Baird a rencontré Parisi, il a été personnifié comme son frère John, ce qui le choquait.

«Quand je suis entré, il était caractérisé comme John et je pense que nous n’aurions pas été là plus de 10 minutes et j’ai dit: ‘Voudriez-vous me rendre service? Pourriez-vous s’il vous plaît enlever ces vêtements et être juste Javier?’ Je pouvais voir tout ce que je pouvais faire. Mais au lieu de cela, j’ai préféré être avec lui », a déclaré Baird à . dans une interview accordée à Zoom depuis son domicile à Chester, en Angleterre.

“C’est vraiment très, très bon … Quand je l’ai vu pour la première fois, c’était une sorte de” choc “”, a ajouté le joueur de 73 ans.

Baird avait une motivation très claire pour écrire le livre: raconter la vraie histoire de famille pour laisser un témoignage.

«Je voulais que l’histoire soit claire, aussi claire que possible (…) tous ces experts ont leur avis et il y avait un moment où les histoires étaient simplement ridicules et nous allions entrer dans l’histoire comme ça», a déclaré Baird, maintenant enseignant. Retrait.

«Je ne suis pas un écrivain, j’étais très motivé à faire ça avant de mourir. Si dans quelques années quelqu’un cherchait un livre sur John, j’aimerais qu’il le voie et dise ‘c’est sa sœur, je pense que je vais le lire, j’en saurai peut-être un peu plus que le reste », a-t-il ajouté.

Baird a déclaré que Lennon était un frère aîné aimant pour elle et sa sœur Jackie et a rappelé que quand ils étaient jeunes, il était courant pour les jeunes d’avoir des groupes de jazz, de rock ou de musique classique à Liverpool, mais qu’en vieillissant, leurs parents les ont forcés. pour étudier ou travailler.

“Mais John a continué jusqu’à ce qu’il rencontre Paul (McCartney), qui était plus jeune, et là ils ont formé ce que j’ai appelé la ‘dream team’. Paul allait devenir professeur d’anglais, c’était son destin (…) John a étudié une année d’art et j’allais être un artiste commercial », a-t-il déclaré.

Baird avait prévu de participer à un événement pour promouvoir son livre en Espagne le 9 octobre, lorsque Lennon aurait eu 80 ans, avec The Quarrymen, son premier groupe, et la participation de Parisi, mais il a été reporté à 2021 en raison des restrictions de la épidémie de coronavirus.

En plus de voyager en Espagne, Parisi prévoit de faire une tournée européenne l’année prochaine, de jouer dans un film de fiction et une comédie musicale symphonique en Argentine.

“Il y a un avant et un après dans ma vie (…) L’univers sait quand les choses doivent arriver et pour cela il faut être préparé et travailler parce que si vous attendez juste que les choses arrivent, elles n’arriveront pas”, conclu.

(Rapport de Lucila Sigal, édité par Juana Casas)