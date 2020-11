John Travolta et Diana Hyland (Shutterstock)

Diana Hyland: premier amour, première douleur

Le jour où John Travolta rencontré Diana Hyland, Elle était juste une jeune actrice avec une carrière qui devait être brillante mais pas encore, elle était déjà une actrice consacrée. Ils avaient été convoqués pour jouer dans le drame télévisé The Boy in the Plastic Bubble. Le film raconte l’histoire d’un garçon né sans défense immunitaire qui a grandi dans une pièce en plastique et est tombé amoureux de son voisin. Travolta était le protagoniste et Diana, celle choisie pour être sa mère. Quelque chose de crédible depuis qu’il a eu 22 ans et qu’elle, 40 ans.

La légende dit qu’entre les prises et les prises, l’attraction a commencé. Les scènes partagées duraient des minutes et les discussions, des heures. Il lui a dit qu’il était un garçon du New Jersey avec cinq frères et sœurs, un père qui vendait des pneus et une mère actrice et professeur de théâtre. Elle lui a confié qu’elle était une fille de l’Ohio, qui a obtenu son premier rôle à 19 ans dans les cadeaux de Robert Montgomery. “En 55 ans, un an après ta naissance”ajouta-t-il, mais aucun des deux ne s’en souciait. L’âge faisait partie et pas tout. Parce que tout était le reste. Tout était qu’ils aimaient jouer, ils croyaient que “le meilleur reste à venir” et ils ne croyaient pas à l’amour perpétuel.

Diana lui a dit qu’elle avait été mariée à l’acteur Joe Goodson. Elle avait divorcé l’année précédente et était la mère de Zachary, leur fils adoré qui avait eu trois ans. Elle a avoué que ce n’était pas facile de l’élever seul car “cette carrière comporte de nombreux hauts et bas et il est difficile de se projeter”. Mais quand John a pensé qu’il allait commencer par un discours de victimisation, il a entendu: “J’ai traversé un divorce difficile mais je l’ai réussi.” C’est à ce moment-là qu’il découvrit qu’elle n’était pas seulement importante, elle commençait à être essentielle.

«Je n’ai jamais été aussi amoureux de personne de ma vie. Je pensais avoir été amoureux avant, mais non. Dès le moment où je l’ai rencontrée, j’ai été attiré par elle. Nous étions comme deux maniaques qui parlaient tout le temps sur le plateau de Bubble. Au bout d’un mois, c’est devenu romantique », a dit un jour l’homme aux yeux du ciel. C’est que Jean, l’idole des adolescents jusqu’à ce moment, avait vécu des amours, mais pas de grand amour. Ces amours qui ne changent pas le grand monde mais votre monde le fait. Jusqu’à l’arrivée de Diana.

John Travolta et Diana Hyland (Shutterstock)

Et puis ils ont été encouragés, et ils ont annoncé la coexistence et ils ont scandalisé et ils ont continué. Parce que l’amour est comme ça, il vous emporte. Ils n’ont pas entendu le “ça pourrait être ta mère “, encore moins le “pourrait être votre fils”. Le “Il va se fatiguer tout de suite” qu’ils lui ont prophétisé, ni le “vous allez bientôt vous ennuyer”, qu’ils lui ont deviné. Rien ne leur importait, car ils savaient ce qui comptait: ils s’aimaient. Si John était interrogé sur la différence d’âge, il répondrait: «Je m’amuse plus avec Diana qu’avec n’importe qui dans ma vie. Et ce qui est étrange, c’est qu’avant notre rencontre, je pensais que je n’aurais jamais une relation réussie. Elle m’a dit qu’elle pensait la même chose. Alors, bam, nous nous sommes rencontrés et sommes tombés amoureux. “

La coexistence était si bonne qu’ils ont cherché une plus grande maison dans l’un des plus beaux quartiers de Los Angeles pour les installer tous les trois. Ils ont planifié un voyage à Rio de Janeiro, et le lendemain, John s’est présenté dans un costume blanc “pour les températures élevées” qui a d’abord fait rire et ensuite l’approbation de Diana, parce que c’était “sexy et élégant”.

Le présent et l’avenir semblaient être les leurs. Travolta a été appelé pour être Tony Manero sur Saturday Night Fever. Et puis, le voyage de la vie. Celui-là, l’imprévisible, celui accroupi, celui qui vous laisse essoufflé et brisé sur le bord de la route.

Quelques heures avant le dîner de Noël en 1976, Diana a commencé à se sentir mal. Il est allé à une consultation médicale. Le diagnostic était très difficile: cancer du sein, traitement, mastectomie urgente.

John Travolta et Diana Hyland en 1976 (Crédit: Shutterstock)

La maladie était très avancée et la science ne pouvait pas faire grand-chose de plus. En quelques semaines, le cancer a consumé sa vie. John a quitté le tournage sans hésitation pour rester avec la femme qu’il aimait. Il la tenait par la main alors qu’elle agonisait, l’accompagnait de son amour tangible et de sa douleur encapsulée afin qu’elle puisse partir en paix. Diana est décédée le 27 mars 1977, la dernière chose qu’elle a vue était cet homme qui la regardait avec les yeux les plus beaux et les plus tristes du monde

Lors des funérailles, Travolta est apparu vêtu du même costume dans lequel il avait rêvé de voyager et qu’il avait maintenant l’habitude de dire au revoir à sa femme. Quand tout le monde est parti, il l’a enlevé, l’a emballé et l’a mis dans une boîte. Il l’a envoyé à sa mère et lui a demandé de le garder. Il ne l’a plus jamais remis. Il a fait avec le costume ce qu’il a fait avec sa douleur: il l’a rangé, caché et réduit au silence, mais il n’a jamais réussi à l’oublier.

John Travolta et Diana Hyland (Shutterstock)

Kelly Preston, amour différent, même douleur

“Soudain, je l’ai vu apparaître de l’autre côté de la pièce, marchant vers moi avec cette attitude, avec ses deux chiens … et j’ai pensé: ‘C’est ça'”. C’est ainsi que Kelly Preston raconte comment elle est tombée amoureuse au premier regard de Travolta lorsqu’elle l’a rencontré, en 1987, lors d’une audition de film.

John Travolta et Kelly Preston

A cette époque, l’actrice avait déjà divorcé de son premier mari, l’acteur Kevin Gage. Il avait également eu une liaison avec George Clooney, pour ces moments tout aussi beaux mais pas aussi célèbres. C’était en 1988, ils ont décidé de vivre ensemble et ils ont passé un an ensemble. En amour, Clooney a décidé d’offrir à sa copine un cadeau original: un cochon tacheté qui s’appelait Max. Quand ils ont rompu, Kelly lui a laissé ça. Puis elle est sortie pendant un moment avec le capricieux Charlie Sheen. Tous les acteurs, tous attrayants et séduisants.

George Clooney et Kelly Preston en 1998 (Photo; Globe Photos / mediapunch / Shutterstock)

Après la mort de Diana et le hit de Saturday Night Fever, Travolta n’avait été montré dans aucune autre relation.

Mais ensuite, Kelly est arrivée et l’acteur était de nouveau amoureux. Après quatre ans de fréquentation, ils se sont mariés à l’hôtel Crillon à Paris le 5 septembre 1991. Au mariage, ils sont arrivés dans l’autre grand amour de l’acteur, un Concorde. C’était des mois après qu’il lui ait offert une bague de fiançailles lors d’une fête du Nouvel An 1991 à Gstaad, en Suisse. Ils ont répété leur mariage en Floride, mais sous le rite de la Scientologie.

John Travolta et Kelly Preston se sont mariés le 5 septembre 1991 à l’hôtel Crillon, situé place de la Concorde, à Paris.

La relation était solide et stable. Et ces problèmes ne manquaient pas: pendant des années, Kelly a dû endurer les rumeurs incessantes sur la sexualité de son mari. Le plus durable a affirmé que depuis le milieu des années 80, il avait une romance cachée avec rien de plus et rien de moins que Croisière Tom. La rumeur était si forte qu’elle est même devenue la couverture du magazine Star dans un numéro épuisé et que ses protagonistes ont répondu par le silence.

Les accusations ont continué. En 2000, un masseur l’a accusé de harcèlement sexuelMais bien qu’il ait déposé plainte, l’affaire a été classée car “aucun des actes ou déclarations n’a pu être corroboré”. En 2012, un autre masseur l’a dénoncé pour «agression et préjudice émotionnel».

Mais aucune de ces rumeurs ne pouvait avec l’amour de ce couple. Jusqu’à ce que la vie décide de les frapper là où ça fait le plus mal. Le couple a eu trois enfants: Elle, Benjamin Oui Jett. Lorsque Jett avait deux ans, on a découvert qu’il avait la maladie de Kawasaki, un syndrome qui provoque une inflammation des vaisseaux sanguins dans tout le corps.

Kelly Preston, Jett Travolta et John Travolta (Crédit: Shutterstock)

En 2009, Jett, qui avait eu 16 ans, a souffert d’une crise d’épilepsie pendant le bain et est décédé. Après sa mort, Travolta et Preston ont fondé la Fondation Jett Travolta, une organisation caritative pour aider les enfants ayant des besoins spéciaux. «Je pense que nous avons tous les deux essayé de gérer la douleur du mieux que nous pouvions. C’était une époque où il était très difficile de se regarder, mais la force de notre relation nous a aidés », a reconnu Kelly à l’époque.

Mais la vie a continué, différente mais elle a continué. “Joyeux anniversaire à ma merveilleuse épouse “Travolta a écrit sur Instagram lorsqu’ils se sont mariés à 28 ans. “À mon cher Johnny, l’homme le plus merveilleux que je connaisse. Tu m’as donné de l’espoir quand je me suis senti perdu, tu m’as aimé patiemment et inconditionnellement … tu m’as fait rire plus que tout autre être humain … tu as partagé les plus beaux hauts et bas », a-t-elle répondu.

John Travolta avec sa femme Kelly Preston (AP)

Mais le destin, la ruine ou tout ce qui dirige nos vies a frappé à nouveau Travolta. Et encore une fois, le massazo était le même diagnostic entendu il y a des décennies. Maintenant c’était Kelly, comme à son époque c’était Diana, qui devait faire face au cancer du sein. Pendant deux ans, Kelly a fait face à la maladie. Et tout comme ils ont tranquillement fait face aux rumeurs, ils ont combattu le cancer sans caméras ni lumières. Le 12 juillet de cette année, Kelly est décédée. Il avait 57 ans.

Kelly Preston au Festival de Cannes 2018 (. / Regis Duvignau)

C’est l’acteur qui a annoncé la nouvelle. «C’est le cœur lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Il s’est battu courageusement avec l’amour et le soutien de tant de gens », a-t-il déclaré. La larme qu’il a vécue l’a laissé entrevoir avec ces mots. L’amour et la vie de Kelly resteront toujours dans les mémoires. Je prendrai un peu de temps pour être avec mes enfants, qui ont perdu leur mère, alors désolé d’avance si vous ne nous entendez pas pendant un moment. Mais gardez à l’esprit que je ressentirai votre effusion d’amour dans les semaines et les mois à venir pendant que nous guérissons. Tout mon amour, JT ».

Depuis, il n’a pas été vu lors d’événements, n’a pas donné d’interview ou s’est lancé dans de nouveaux projets. Il y a quelque temps, sur les réseaux, il a mis en ligne une vidéo personnelle où on le voit danser avec sa fille, «à la mémoire de sa mère». Parce que tu peux être l’homme le plus sexy de la planète ou celui qui a souffert le plus de rumeurs, mais quand la mort arrache deux fois la femme que tu aimes, tu répéteras sûrement: «Je ne sais pas qui lave les vêtements de Dieu, mais je sais que l’eau sale nous le buvons ».

John Travolta et Kelly Preston en 2018 (. / Eric Gaillard)

