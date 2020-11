L’acteur Johnny Depp pose pour la presse avant la projection d’un documentaire qu’il a produit, “Crock of gold: A few rounds with Shane McGowan”, au 16e Festival du film de Zurich à Zurich, Suisse le 2 Octobre 2020. REUTERS / Arnd Wiegmann (ARND WIEGMANN /)

La Haute Cour du Royaume-Uni a statué lundi contre Johnny Depp dans son procès en diffamation contre le tabloïd britannique Le soleil, qui l’a présenté comme un mari violent.

L’affaire, décrite comme «le plus grand procès pour diffamation du 21e siècle en Angleterre», a fait le soleil en juillet les chiffons les plus sales du mariage tumultueux entre le protagoniste de “Pirates des Caraïbes” et l’actrice Ambre entendu entre 2105 et 2017.

Pour trois semaines, Un tribunal de Londres a entendu des histoires sinistres d’abus de drogue, d’excréments dans le lit conjugal, d’infidélité présumée et d’un doigt coupé dans une bouteille lors d’un combat violent.

Beaucoup se sont demandé pourquoi, à 57 ans, l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood a pris le risque d’exposer sa vie privée et son style de vie extravagant à la vue de tous.

Depp a poursuivi le groupe d’éditeurs de The Sun, Journaux du groupe de presse (NGN), et son PDG, Dan Wootton, pour l’avoir présenté dans un article d’avril 2018 en tant que “Batteur de menottes”, en supposant qu’il ait frappé Heard, ce qu’il a toujours nié.

L’ex-épouse de Depp, l’acteur Amber, quittant le tribunal en juillet (REUTERS / Simon Dawson / file) (SIMON DAWSON /)

Il a dénoncé que les affirmations du journal avaient nui à sa carrière et a déclaré qu’il avait besoin de «nettoyer» son image.

NGN a fait valoir qu’elle reposait sur 14 cas présumés d’abus de Depp à Heard, qu’il a détaillé en détail au cours du processus.

Reconnaissant leurs abus, l’acteur a assuré lors du procès qu’au cours de ses années de mariage avec Heard, il se droguait tellement qu’il n’était “pas en mesure” de blesser le mannequin et star de cinéma de 34 ans.

Et qu’il n’avait jamais posé la main sur une femme, affirmation étayée par les témoignages écrits de leurs anciens partenaires Vanessa paradis Oui Winona ryder.

Johnny Depp sortant du tribunal en juillet (REUTERS / Toby Melville / dossier) (TOBY MELVILLE /)

Depp a rencontré l’actrice de “The Danish Girl” et “Aquaman” sur le tournage de “Diario de un seductor” (“The Rum Diaries” en Espagne) en 2011 et Ils se sont mariés en février 2015 à Los Angeles. Ils ont divorcé deux ans plus tard.

L’actrice a alors évoqué «des années» de violence «physique et psychologique», accusations que Johnny Depp a nié avec véhémence.

Pendant le processus de divorce, Heard a retiré sa plainte et il lui a donné sept millions de dollars que l’actrice a remis à des associations.

Actualités en développement …