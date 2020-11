L’acteur américain Johnny Depp découvrira lundi si la justice anglaise accepte de «nettoyer» sa réputation, avec le verdict dans une affaire de diffamation très médiatique contre le tabloïd britannique The Sun, qui le présentait comme un mari violent.

La star hollywoodienne, qui s’est rendue en Espagne en septembre pour présenter “Crock of Gold”, un biopic sur le chanteur irlandais Shane MacGowan, au Festival de San Sebastian ne devrait pas se rendre à Londres pour entendre la décision du tribunal.

Qualifiée de «le plus grand procès pour diffamation du 21e siècle en Angleterre», l’affaire a fait ressortir les plus sales chiffons de juillet du mariage tumultueux entre la star de «Pirates des Caraïbes» et l’actrice Amber Heard entre 2105 et 2017.

Pendant trois semaines, un tribunal londonien a entendu des histoires sinistres d’abus de drogues, d’excréments dans le lit conjugal, de soupçons d’infidélité et d’un doigt coupé par une bouteille lors d’une violente bagarre.

– Course endommagée –

Beaucoup se sont demandé pourquoi, à 57 ans, l’un des acteurs les plus célèbres d’Hollywood risquait d’exposer sa vie privée et son style de vie extravagant à la vue de tous.

Depp a poursuivi le groupe d’édition du Sun, News Group Newspapers (NGN), et son PDG, Dan Wootton, pour l’avoir décrit dans un article d’avril 2018 comme un «batteur de femme», en supposant qu’il avait frappé Heard, quelque chose qu’il a toujours nié.

Il a dénoncé que les affirmations du journal avaient nui à sa carrière et a déclaré qu’il avait besoin de «nettoyer» son image.

NGN a soutenu qu’elle était basée sur 14 cas présumés d’abus de Depp à Heard, qu’elle a détaillés en détail au cours du processus.

Mais selon les commentateurs juridiques britanniques, le tabloïd a de fortes chances de perdre face à la loi anglaise très stricte sur la diffamation, qui oblige les médias à prouver ses affirmations.

– Violence conjugale –

Reconnaissant ses abus, l’acteur a assuré lors du procès qu’au cours de ses années de mariage avec Heard, il avait tellement consommé de la drogue qu’il n’était “pas en état” de blesser le mannequin et star de cinéma de 34 ans.

Et qu’il n’avait jamais posé la main sur une femme, une affirmation étayée par les témoignages écrits de ses ex-partenaires Vanessa Paradis et Winona Ryder.

Depp a rencontré l’actrice de “The Danish Girl” et “Aquaman” sur le tournage de “Diario de un seductor” (“The Rum Diaries” en Espagne) en 2011 et ils se sont mariés en février 2015 à Los Angeles. Ils ont divorcé deux ans plus tard.

L’actrice a alors évoqué «des années» de violence «physique et psychologique», accusations que Johnny Depp a démenti avec véhémence.

Au cours de la procédure de divorce, Heard a retiré sa plainte et il lui a donné sept millions de dollars que l’actrice a remis à des associations.

A Londres, son avocat a déclaré que loin d’être responsable de violences conjugales, Depp en avait souffert aux mains de sa jeune épouse, présentée comme une manipulatrice et “menteuse compulsive” qui pendant des années a concocté un “canular” élaboré pour propulser sa carrière.

Appelée comme témoin par The Sun, Heard a défendu qu’elle aimait son mari et qu’elle restait à ses côtés dans l’espoir qu’il se désintoxiquerait de la drogue et de l’alcool. Mais elle a dit qu’elle avait peur que Depp la tue avec ses accès de violence.

L’avocat de NGN l’a décrit comme un homme «sujet à des sautes d’humeur irrationnelles» lorsqu’il avait bu et consommé des stupéfiants.

Et il a assuré qu’aucun témoin n’a assisté aux actes de violence car, par nature, la violence conjugale se déroule «à huis clos».

acc / is