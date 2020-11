Johnny Depp est devenu célèbre pour son interprétation de personnages excentriques comme Willy Wonka et le capitaine pirate Jack Sparrow, mais hors du grand écran, il a dû affronter ses démons personnels sur les traces de son admiré Marlon Brando.

Mettant son propre chagrin et ses excentricités dans ses rôles, il a acquis une réputation de star polyvalente grâce à ses premiers rôles dans des films comme “Edward Scissors” de Tim Burton (1990).

Plus tard, il a consolidé son statut d’anticonformiste hollywoodien avec de grands succès au box-office comme la saga «Pirates des Caraïbes».

Mais son procès en diffamation contre le journal britannique The Sun a révélé sa vie privée troublée.

Johnny Christopher Depp II est né le 9 juin 1963 à Owensboro, Kentucky, un État du centre des États-Unis, et a fait ses débuts dans la musique avant d’agir.

Il a commencé sa carrière avec “A Nightmare on Elm Street” de Wes Craven (1984), mais sa popularité s’est envolée avec son personnage policier dans la série télévisée “21 Jump Street”.

En 1990, il a donné vie à “Les jeunes mains aux ciseaux”, comme on appelait l’œuvre de Burton en Amérique latine, un homme avec des ciseaux au lieu de mains qui apporte de la magie dans une petite ville.

Son sens de la fantaisie a également servi à incarner le créateur de Peter Pan, JM Barrie, dans “Finding Neverland” (2004), qui lui a valu une nomination aux Oscars, ou l’excentrique Willy Wonka de “Charlie and the Chocolate Factory”. “(2005).

Il a également joué son héros, le journaliste et toxicomane Hunter S. Thompson, dans “Fear and Loathing in Las Vegas” (“Fear and Loathing in Las Vegas” en Espagne, “Panic and Madness in Las Vegas” en Amérique latine, 1998).

Acteur polyvalent, Depp a également joué des personnages plus sombres, comme le détective infiltré “Donnie Brasco” (1997) ou le trafiquant de drogue dans “Blow” (2001).

– 14 ans avec Vanessa Paradis –

Il a été nominé trois fois pour un Oscar, notamment pour son rôle dans “Sweeney Todd, le barbier diabolique de Fleet Street” (2007), mais il n’a jamais pris la précieuse statuette.

L’acteur revient fréquemment à la musique et collabore avec Oasis, Alice Cooper et Joe Perry, le guitariste d’Aerosmith.

Devant la justice britannique, il a expliqué que son ancien manager l’avait laissé sans 650 millions de dollars qu’il avait accumulés depuis les deuxième et troisième volets de «Pirates des Caraïbes».

Pourtant, il est habitué à une vie somptueuse et a dit un jour qu’il dépensait 30 000 $ par mois en vin.

Dans sa vie personnelle, Depp est sorti avec plusieurs célébrités, comme le mannequin britannique Kate Moss.

Dans les années 1990, alors qu’il sortait avec l’actrice américaine Winona Ryder, il s’est fait tatouer “Winona forever” et qu’après la rupture, il est devenu “Wino forever” (“Alcoholic forever”).

Pendant 14 ans, il a été avec la chanteuse et actrice française Vanessa Paradis, avec qui il a eu une fille – l’actrice et mannequin Lily-Rose Depp – et un fils.

Lorsqu’ils ont rompu en 2012, il a été emporté par ses excès, suivant les traces de l’emblématique Brando, que Depp «adorait», dans le déclin de la quarantaine.

Il a ensuite épousé Amber Heard en 2015, une union tumultueuse qui a pris fin en 2016 et ils ont divorcé en 2017.

L’actrice a évoqué ses excès et l’a accusé de violences lors des audiences du procès à Londres. Cependant, Depp a nié tout type de violence bien qu’il ait reconnu avoir abusé de drogues.

Winona Ryder et Vanessa Paradis l’ont toujours soutenu. Le chanteur français l’a décrit dans son témoignage au procès comme «un homme et un père gentil, attentionné, généreux et non violent».

Depp allait reprendre l’année prochaine le rôle du maléfique Gellert Grindelwad dans “Fantastic Beasts and Where to Find Them”, une retombée de l’univers magique de Harry Potter.

Mais les accusations d’Amber Heard contre lui jettent le doute sur son implication dans le film.

jwp-pau / pc-acc / es