Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a accusé l’Union européenne de vouloir « diviser » le Royaume-Uni et a demandé au Parlement d’adopter le projet de loi en litige dès que possible pour que Bruxelles « retire ses menaces de la table » après le Vingt-sept a donné à Londres jusqu’à la fin du mois pour revoir le texte, considérant qu’il remet en cause plusieurs dispositions de l’accord sur le Brexit.

Dans un article publié dans ‘The Telegraph’, le ‘premier ministre’ soutient qu’en dépit de l’accord et du mécanisme de sécurité envisagé pour l’Irlande du Nord – le soi-disant ‘backstop’ -, « maintenant nous entendons que si nous n’acceptons pas les termes de la UE, l’UE utilisera une interprétation extrême du protocole de l’Irlande du Nord pour imposer une frontière commerciale complète sous la mer d’Irlande. «

« Ils nous disent que l’UE n’imposera pas seulement des droits de douane sur nos marchandises allant de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord, mais que pourrait en fait arrêter le transport des produits alimentaires« entre les deux parties du pays, a souligné Johnson.

« Nous n’avons jamais sérieusement cru que l’UE serait disposée à utiliser un traité, négocié de bonne foi, pour bloquer une partie du Royaume-Uni, pour l’isoler », a-t-il déploré, assurant que Londres veut aider l’UE à« préserver l’intégrité de son marché intérieur ».

« Mais Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir théorique de briser notre pays, de le diviser, entre les mains d’une organisation internationale« a déclaré Johnson, faisant référence à l’UE, soulignant que le gouvernement doit protéger le pays » de cette catastrophe « et a donc formulé la nouvelle loi sur le marché intérieur, un » filet de sécurité juridique « avec lequel il entend » clarifier la position et résoudre les incohérences. «

Le « premier ministre » a insisté sur le fait que la loi « protège les emplois et la croissance au Royaume-Uni en empêchant les barrières commerciales entre leurs nations et régions. « » Cela signifie que quelque chose dont la vente est approuvée en Ecosse ou au Pays de Galles doit être bon pour être vendu en Angleterre ou en Irlande du Nord, et vice versa « , a-t-il déclaré.

La loi doit être adoptée

C’est donc, selon les mots de Johnson, un loi « vitale » et « cruciale », pour lequel il a défendu la nécessité de le réaliser. Ainsi, il a averti les parlementaires conservateurs, face à la division dans les rangs des «conservateurs», que «nous ne pouvons pas revenir aux jours sombres de l’année dernière, aux combats qui ont tant sapé nos négociations».

Pour cette raison, il leur a ordonné de l’exécuter pour « protéger notre pays », pour mettre fin à « tout malentendu potentiel » et « amener l’UE à retirer ses menaces de la table. »

Le vice-président du Community Executive chargé de surveiller le respect de l’accord sur le Brexit, Maros Sefcovic, a transmis au gouvernement britannique lors d’une réunion à Londres jeudi l’ultimatum des Vingt-sept, qui menacent de prendre les mesures juridiques appropriées.

C’est une déclaration, Bruxelles a critiqué le fait que le projet de loi « constitue une violation extrêmement grave de l’accord de retrait et du droit international ». Les autorités communautaires nient également que ces réglementations servent à protéger les accords du Vendredi Saint, comme le soutient Londres, mais plutôt «le contraire».

Le projet de loi du gouvernement britannique sur le marché intérieur supprimerait plusieurs dispositions de l’accord de sortie, notamment en ce qui concerne le protocole destiné à protéger les accords du Vendredi saint en Ulster. Londres veut supprimer les contrôles sur les marchandises qu’elle a promis de mettre en œuvre entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord pour empêcher un retour à une frontière physique.