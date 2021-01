Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi au président américain Joe Biden sa volonté de renforcer les relations bilatérales, lors de la première conversation entre les deux hommes politiques depuis l’arrivée du démocrate à la Maison Blanche. . / EPA / ANDY RAIN

Londres, 23 janvier . .- Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré samedi au président américain Joe Biden sa volonté de renforcer les relations bilatérales, lors de la première conversation entre les deux hommes politiques depuis l’arrivée du démocrate. à la Maison Blanche.

“C’était fantastique de parler avec le président Joe Biden cet après-midi. J’ai hâte d’approfondir le partenariat de longue date entre nos deux pays alors que nous conduisons une reprise verte et durable” à la suite de la pandémie de covid-19, a noté Johnson dans un tweet.

En outre, un porte-parole du 10 Downing Street, la résidence officielle du Premier ministre, a rapporté ce samedi que Johnson avait félicité Biden pour son investiture et pour sa décision de rejoindre les États-Unis dans l’accord de Paris sur le changement climatique et l’Organisation. Organisation mondiale de la santé (OMS).

“Le Premier ministre a salué l’action rapide pour lutter contre le changement climatique et l’engagement à atteindre zéro (émission) (de polluants) d’ici 2050”, a déclaré la source.

Entre autres choses, les deux dirigeants ont discuté de la coopération mutuelle en matière de sécurité et de défense, de leur engagement envers l’Alliance atlantique et de “valeurs partagées dans la promotion des droits de l’homme et de la démocratie”, a ajouté le porte-parole.

Ils ont également discuté des “avantages d’un éventuel accord commercial” et espéraient se rencontrer en personne dès que possible, ainsi que travailler ensemble pour le sommet du G7 (pays les plus riches du monde), qui se tiendra en Angleterre en juin, et la réunion de la COP26 sur le changement climatique, qui aura lieu à Glasgow (Ecosse), en novembre, a indiqué la source officielle.