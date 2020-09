Jomari Goyso vit un moment très triste après la mort du petit Saydi Camille de Lira García La petite fille souffrait d’un cancer et avant de mourir, elle a demandé au chauffeur et à la fashionista son plus grand souhait Dans une vidéo, émue aux larmes Jomari Goyso a dit au revoir à son amie

Le présentateur et fashionista Jomari Goyso souffre de la mort dévastatrice de son petit ami Saydi Camille de Lira García qui l’a habillé de deuil.

À travers une photographie et une vidéo, Jomari Goyso a exprimé sa dévastation par les larmes à la mort de la jeune fille qui souffrait d’un cancer et décédée à 8 ans.

«Que Dieu vous garde dans sa gloire! Saydi Camille De Lira Garcia 30 MARS 2012 – 2 SEPTEMBRE 2020. #rip Je ne t’oublierai jamais mon brave guerrier! MERCI à tous ceux qui l’ont suivie sur leurs réseaux quand je leur ai demandé pourquoi elle souriait à chaque fois que je lisais leurs commentaires !!! Maintenant, souriez du ciel! »Écrivit-il.

La jeune fille souffrait d’un cancer et bien qu’elle ait reçu son traitement, les espoirs de guérison étaient faibles.

Sur deux photographies que Jomari Goyso a publiées sur Instagram, la fashionista apparaît en train d’embrasser le petit Saydi qui admirait le chauffeur et lui posait un dernier souhait.

Rapidement, les commentaires de condoléances pour la fashionista sont apparus:

«Dieu la tient dans ses bras. Mes condoléances à toute la famille « , » Comme c’est dur, les enfants sont des anges qui ne devraient pas souffrir. Que Dieu l’ait dans sa gloire « , » Ce qu’un combattant a dit … Dieu donne de la force à ses parents « , » Comme c’est triste et pleurer plus en t’écoutant vous parler avec cette boule dans la gorge, je vois toujours votre rôle dans Primer Impacto et 75% de votre rapport, je pleure ».

Mais ce n’était pas la seule façon de se souvenir de Saydi, car Jomari Goyso a posté une vidéo d’adieu et bien sûr, il ne pouvait pas retenir ses larmes.

