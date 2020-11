Jonathan Rodríguez, avec ses 12 buts, se positionne comme le leader du tableau des scores à l’issue du tournoi régulier (Photo: Francisco Guasco / .)

Croix Bleue il connaît une excellente saison et il est l’un des prétendants au titre. En plus du grand jeu collectif, il y a un nom qui se démarque des autres par sa saison extraordinaire: Jonathan “Cabecita” Rodríguez.

L’attaquant uruguayen est le gardien de but de La Machine. Avec ses 12 cibles, se tient comme le leader de la table des scores à une date où le tournoi régulier se termine, où il pourrait marquer plusieurs autres buts contre les Pumas de la UNAM le week-end prochain.

Et est-ce que Les objectifs de Rodríguez sont fondamentaux pour l’équipe qui dirige son compatriote Robert Dante Siboldi. Dans les deux nuls et trois défaites que le club a eues, l’attaquant sud-américain n’a pas marqué, en plus du ciel bleu ne gagnant qu’une seule fois sans que leur buteur ne marque.

En même temps, la charrúa est au-dessus des grandes figures de la Liga MX. Certains qui suivent ses traces sont français André-Pierre Gignac (11), le Paraguayen Darío Lezcano (9) ou l’Argentine Juan Ignacio Dinenno (8).

Les buts de Rodríguez sont essentiels pour l’équipe dirigée par son compatriote Robert Dante Siboldi (Photo: .)

Si, à l’issue de la 17e journée, Cabecita continue de mener les disjoncteurs réseau du tournoi, Vous pouvez surmonter l’une des “malédictions” de l’équipe céleste. C’est parce que depuis presque plus de 11 ans, ils n’ont pas eu de champion de but.

Mais le Sud-Américain aurait encore une lourde dalle sur les épaules: obtenir un diplôme avec Cruz Azul. Les Celestial n’ont pas remporté de championnat de la ligue depuis le tournoi d’hiver de 1997. Près de 23 ans se sont écoulés depuis.

Cependant, malgré la grande saison, La machine a eu une mauvaise série de résultats à la fin du championnat. Lors de leurs cinq dernières rencontres, ils n’ont gagné qu’une seule fois, ajoutant trois défaites et un match nul.

En même temps, combattra jusqu’au dernier jour le billet direct pour les quarts de finale de la Liguilla. Les élèves de Siboldi ils doivent battre les Pumas pour éviter des problèmes avec les éliminatoires, mais une défaite ou un match nul pourrait les envoyer au repêchage.

Marquer des champions avec un goût amer

Le dernier céleste à avoir remporté le titre était l’Argentin Emanuel «Tito» Villa lors du tournoi Apertura 2009 (Photo: Rodolfo Angulo / Cuartoscuro)

Croix Bleue il a un total de quatre attaquants qui ont remporté le titre. Cependant, lorsque ses webbreakers ont reçu la distinction, l’équipe n’a pas atteint le championnat de la ligue dans la même saison.

Le dernier céleste qui l’a réalisé était l’Argentin Villa Emanuel “Tito” au tournoi Ouverture 2009, où il a marqué 17 cibles. Dans ce concours, les producteurs de ciment ont étonnamment perdu la finale contre Monterrey.

Un autre joueur qui a réussi l’exploit était un compatriote de Rodríguez: Sebastián «Loco» Abreu. Dans le Été 2002, le charrúa a marqué 19 buts, un tournoi dans lequel les célestes n’ont pas non plus obtenu le championnat lorsqu’ils ont été éliminés en playoffs contre Morelia.

Sebastián «Loco» Abreu, à l’été 2002, a marqué 19 buts (Photo: Cuartoscuro)

Ces deux derniers ont obtenu le leadership dans les tournois courts. Dans les longs championnats, Cruz Azul avait deux meilleurs briseurs de réseau. L’un d’eux était le mexicain Horacio López Salgado dans la Saison 1974-75 avec 25 points, année où les cimentiers n’ont pas obtenu le titre.

L’autre vainqueur est aussi le meilleur buteur de l’histoire du club et peut-être la plus grande idole de La Maquina: la Mexicaine. Image de balise Carlos Hermosillo. Le grand homme de Cerro Azul a été le meilleur buteur pendant trois saisons consécutives (en 1993-94 avec 27 buts, en 1994-95 avec 35 buts et en 1995-96 avec 26 buts), mais il n’a pas ajouté une autre étoile au bouclier ces années-là, bien qu’il ait soulevé le trophée de la ligue en 1997.

