Le président des Confédérations rurales argentines (CRA), Jorge Chemes, il a de nouveau interrogé le gouvernement sur la fermeture des exportations de maïs jusqu’au 1er mars prochain. Ils se sont également prononcés contre les producteurs auto-convoqués et les membres de la branche Pergamino de la Fédération agraire argentine.

«C’est une mesure qui nous a surpris et causera des dégâts importants, car le maïs de cette saison qui est semé se fait avec un budget et sera récolté avec un autre. Et nous sommes totalement convaincus que l’intervention des marchés au lieu de générer des solutions, c’est l’inverse qui se produit et avec une rétraction des investissements et une moindre offre de maïs sur le marché », a-t-il déclaré dans des déclarations à Radio Mitre.

Et il a ajouté: “Tout cela a généré un climat très tendu parmi les producteurs agricoles qui supportaient déjà les erreurs d’autres mesures mais restaient silencieux, et la nécessité de démontrer et de générer une certaine protestation qui n’est pas encore définie, mais que nous analyserons avec le reste des entités du domaine à ce jour ».

Il faut rappeler que ce jour-là il y aura une réunion par zoom des dirigeants de la Table de Liaison et mercredi les Assemblées de producteurs agricoles commenceront à définir la modalité que la contestation aura pour rejeter la décision officielle. Ils commencent déjà à parler d’un arrêt de la commercialisation des céréales et de la ferme et des contrôles sur les routes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un manque de maïs sur le marché intérieur, qui était l’une des raisons qui ont conduit le gouvernement à fermer les exportations de céréales, le dirigeant a déclaré: «Il est normal que pour cette période de l’année, nous ayons toujours un solde plus bas qu’à d’autres moments. parce que nous sommes à la fin du cycle, mais il restait encore un tonnage important pour approvisionner la consommation intérieure. A aucun moment nous n’avons observé une situation tellement compromise que nous avons dû intervenir sur le marché ».

Un autre argument du gouvernement pour mettre en place le piège des ventes de maïs à l’étranger était que cette mesure ne permettra pas au prix du maïs d’augmenter pour l’industrie alimentaire. À cet égard, le président de l’ARC a déclaré: «C’est un diagnostic erroné, car lorsqu’on analyse la part de participation du maïs grain, elle est très faible par rapport à l’influence qu’elle pourrait avoir sur le prix final du produit, comme le poulet, le porc, les produits laitiers, etc. Quelque chose de similaire s’est produit avec le blé et le prix du pain, où il a été conclu que la part du blé dans le prix du pain était très faible. Il existe d’autres facteurs, comme la charge fiscale, qui pèsent beaucoup plus que la matière première ».

“Et c’est de là que vient le mauvais diagnostic, croyant que marcher sur le prix du maïs fait baisser les prix”, conclut-il.

Plus de rejets

Les leaders et producteurs qui composent le Branche de Pergamino de la Fédération agraire argentine Dans un document, ils ont exprimé leur rejet des stocks de maïs exportés et mis en garde contre les effets du manque de précipitations en cette saison céréalière.

“Nous soutenons et soulignons la construction d’un pays plein d’accords, de dialogue, de travail, de justice et de paix, mais nous sommes sûrs que l’utilisation de vieilles recettes qui ont échoué ne sont pas les routes, au contraire, elles encouragent les vieux fantômes de une rivalité inutile dont les vainqueurs sont les mêmes vieillards. Nous espérons être écoutés et nous restons disponibles dans le débat énergique, convaincus qu’une agriculture peut être réalisée avec une place pour tous », ont-ils déclaré depuis l’entité.

Et ils ont ajouté: «Notre entité célèbre la protection du marché intérieur, la valeur ajoutée à l’origine, la transformation des céréales en viande, œufs et lait, mais nous proposons, depuis chez nous, la mise en œuvre de nouvelles politiques publiques qui nous font former en partie, qu’ils placent le sujet agraire comme protagoniste et non comme victime de l’incertitude engendrée par les mesures de ces caractéristiques ».

De leur côté, les référents de la Association argentine des producteurs autonomes Ils ont précisé que le gouvernement “ment” quand il parle du fait que les stocks de maïs sont ajustés sur le marché intérieur: “Entre ce qui reste à commercialiser et ce qui est acheté pour l’exportation, qui n’est pas fixe, il y a plus de 8 millions de tonnes avec une consommation intérieure annuelle d’environ 17 millions de tonnes, avec lesquelles une réserve de près de 50 est constituée. % du total annuel pour couvrir seulement deux mois jusqu’au 03/01/2021) “ont-ils commenté.

Et ils ont également déclaré: «Cette manœuvre gouvernementale, avec la complicité des consommateurs locaux, ne fait rien de plus que, encore une fois, transférer les ressources des producteurs de maïs vers les industries de la volaille, du porc, des produits laitiers, des parcs d’engraissement, des biocarburants, etc., sans même profitent aux consommateurs, ajoutant davantage d’intermédiation aux dépens des producteurs et des consommateurs. Cela a déjà été fait dans la période 2003-2015 et le résultat en bétail a été la perte de douze millions de têtes, en blé c’était le semis le plus bas depuis 1900 quand il a été semé à cheval et en maïs que 40% de sa surface a été remplacée par soja”.

