Le ministre du Développement territorial et de l’Habitat, Jorge Ferraresi, a rapporté une valeur nette de 39,7 millions de dollars au début de 2020, selon la déclaration sous serment initiale qu’il a présentée au Bureau Anticorruption (OA) et à laquelle il a accepté Infobae. Pour le montant dans lequel vous avez évalué vos actifs, dépôts et argent il est le ministre national le plus «riche», si on le compare à la richesse rapportée par le reste de ses collègues du Cabinet à la fin de 2019.

Le remplacement de María Eugenia Bielsa est juste au-dessus des 39,6 millions de dollars déclarés par le ministre du Tourisme et des Sports, Matías Lammens, le seul membre du Cabinet issu de l’activité économique. Cela découle de l’enquête sur le patrimoine des ministres publiée par Infobae en octobre dernier, sur la base de leurs affidavits annuels déposés auprès de l’OA l’année dernière.

À la fin de 2019, selon les affidavits soumis par les membres du Cabinet l’année dernière à l’OA.

Ferraresi a pris la relève le 19 novembre à la tête du portefeuille en charge de la question du logement, après avoir demandé une licence à la mairie d’Avellaneda. C’est le seul changement ministériel que, jusqu’à présent, le président Alberto Fernández a accepté de faire, malgré l’affirmation de la vice-présidente Cristina Kirchner selon laquelle il y a «des fonctionnaires qui ne travaillent pas». En pleine pandémie, l’actuel ministre a gagné en notoriété l’année dernière pour l’approche sanitaire de Villa Azul, une colonie qui partage le territoire avec la municipalité de Quilmes, pour contenir les infections dans ce quartier populaire.

D’après l’analyse de son DDJJ, il apparaît que Ferraresi est actionnaire de trois sociétés, qu’il n’a pas identifiées, malgré le fait que la loi l’oblige à le faire. Infobae Il a cherché à le consulter à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière par l’intermédiaire de son porte-parole, et directement sur son téléphone portable pour cette question et d’autres éléments de son affidavit. Il a même envoyé les demandes par écrit, sans succès. “Il n’y a aucun commentaire à faire”, était la seule réponse reçue au cours du week-end.

La Droit de l’éthique publique établit que, dans les 30 jours ouvrables suivant leur prise de fonction, les fonctionnaires nationaux doivent soumettre un affidavit «initial» d’actifs – qui est public sur le site Web d’OA – pour permettre plus tard le contrôle de l’évolution de leurs actifs tout en ils travaillent dans l’État. Ensuite, ils doivent le mettre à jour annuellement jusqu’à ce qu’ils quittent la fonction publique. L’objectif est détecter un éventuel enrichissement illicite, et prévenir les conflits d’intérêts, en cas de participation dans des entreprises. Toujours dans une annexe réservée, ils doivent déclarer leurs antécédents professionnels au cours des trois dernières années dans le secteur privé.

Jusqu’à cette présentation à l’OA qu’il aurait dû faire il y a dix jours, Ferraresi n’avait jamais rendu publique sa déclaration sous serment, bien qu’il ait occupé l’intendant d’Avellaneda depuis 2009. En réalité, Infobae Il l’avait demandé fin 2018, et il était l’un des 14 chefs communaux du Conurbano qui a refusé de le faire connaître à la demande de ce média. Ils se sont appuyés sur le fait que la loi 15 000 qui oblige tous les fonctionnaires de la province de Buenos Aires à le présenter et ensuite à la consulter en ligne, ne les parvient pas. Le règlement a été sanctionné en 2017 sous l’impulsion de la gouverneure de l’époque, María Eugenia Vidal, mais seuls quelques maires ont rejoint l’initiative et seuls quelques conseils délibératifs locaux y ont adhéré.

La réponse à Infobae Fin 2018 dans les environs de Ferraresi, à cette époque, c’est que la municipalité d’Avellaneda n’a pas adhéré à la loi 15 000 parce qu’elle «a son propre règlement», et que la déclaration a été présentée au «bureau de transparence» municipal. Ce support n’a pas pu y accéder.

Ferraresi a prêté serment en tant que ministre de l’Habitat le 19 novembre, devant Alberto Fernández.

Six propriétés mais pas de voiture

A la tête du quartier du sud du Conurbano depuis plus d’une décennie, Ferraresi a déclaré avoir six propriétés et aucune voiture au début de 2020. Selon son DDJJ, c’est propriétaire de la moitié d’une maison de 650 m2 dans cette municipalité, un pourcentage évalué à 5 723 667 $. La propriété est entrée dans ses capitaux propres en décembre 2006 et a déclaré qu’elle avait été acquise avec des «dividendes» provenant des «actifs». L’autre moitié appartient à son épouse Magdalena Sierra, actuelle députée nationale du FPV depuis 2017, qui l’a également enregistrée dans son affidavit de 2019, mais pour une valeur bien inférieure: 244280 $.

Bien que son adresse sur la liste électorale soit à Avellaneda, et lors des différentes élections, il est allé voter dans ce district, dans différents médias, il a été publié que Ferraresi a vécu pendant un certain temps dans le quartier de Buenos Aires à Puerto Madero. Avant de consulter Infobae A son porte-parole pour confirmer cette information, il a répondu qu’il “ne savait pas”. Ce média a insisté sur la question, mais il n’y a eu aucune autre réponse à cet égard.

Ingénieur diplômé de l’Université nationale de technologie (UTN), Ferraresi a acheté un terrain de 308 m2 en février 2019, également situé à Avellaneda. Avec la destination «investissement», il l’évalue à 4 100 000 $. Infobae Il a demandé à quoi il destinait ce lot, mais à la fin de cette note, la réponse n’est pas arrivée.

Ferraresi a également signalé 4 champs de sa propriété dans la ville cordouane de Santa Rosa de Calamuchita, qu’il a acquis avec «ses propres revenus» entre 2004 et 2008. Au total, ils dépassent 20 000 m2 et sont cotés pour une valeur de 8,7 millions de dollars. Le porte-parole a accepté de consulter le ministre sur son sort, mais il n’y avait pas de détails.

Les 18,5 millions de dollars que les six propriétés déclarées par l’actuel ministre de l’Habitat ne représentent pas, cependant, la valeur réelle de leurs propriétés. En effet, les biens consignés dans les déclarations patrimoniales devant l’OA sont basés sur les données des déclarations fiscales devant l’AFIP, et sont déclaré à la valeur fiscale, qui est quatre à cinq fois inférieure à la valeur marchande. Bien que la norme établisse cela à des fins fiscales, dans la pratique, elle empêche le bien immobilier d’un fonctionnaire d’être connu.

En outre, il a dit être 34% propriétaire d’une société de personnes depuis 1994, évaluée à 612 000 $; 50% d’un autre depuis 1995, un pourcentage évalué à seulement 26 500 $, et 14% d’un tiers, qui est entré dans ses capitaux propres en 2014, et dont la participation a rapporté à 252 000 $. Au total, les pourcentages de part étaient évalués à 890500 $, mais Il n’indiquait pas le nom des sociétés ou de leur CUIT, comme l’exige la loi. Malgré les demandes répétées d’Infobae, il n’a pas donné de détails sur les entreprises en question.

Ses origines

Issu d’une famille péroniste et aligné sur le kirchnérisme avec l’arrivée de Néstor Kirchner à la Casa Rosada, Ferraresi est fonctionnaire depuis 30 ans. Il a été secrétaire des travaux publics d’Avellaneda entre 1991 et 1999, et directeur des mines à Buenos Aires jusqu’en 2001. Plus tard, il a été directeur de l’Agence nationale pour l’administration des biens de l’État (ONABE) et d’Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EEBiSA), une société avec majorité d’État.

En 2003, il a repris la tête du Secrétariat des travaux publics et, en 2009, il a remplacé Baldomero «Cacho» Alvarez de Olivera comme maire, lorsqu’il a été convoqué par le gouverneur Daniel Scioli pour occuper le portefeuille provincial du développement social. En 2011, il était candidat au Front pour la Victoire et accédait à la mairie avec 56% des voix. Devenu l’un des chefs communaux les plus proches de Cristina Kirchner, il est réélu en 2015. L’année suivante, il assume le poste de vice-présidence de l’Instituto Patria, le think tank créé par le vice-président.

L’année dernière, Ferraresi a obtenu sa deuxième réélection à la tête de la municipalité au nom du Frente de Todos. Avec un axe sur les travaux publics locaux et sa politique sportive, il a obtenu plus de 60% des voix contre 33% du candidat de Ensemble pour le changement, Luis Otero. Le clientélisme, le manque de contrôles de gestion, l’insécurité dans le quartier et la corruption concentrent les principales critiques de ses détracteurs. Il a assumé son troisième mandat avec un acte controversé avec des enfants pour son assermentation. En fait, l’un d’eux était chargé de prêter serment, qui comprenait dans sa lecture une phrase qui disait: «Par la mémoire vivante de Perón, Evita et Néstor, et par la loyauté démontrée envers Cristina, agissez avec honnêteté , courage et patriotisme, comme il l’a toujours fait, le poste de maire de la ville d’Avellaneda? “Oui, je le jure,” fut la réponse de Ferraresi.

Jury du maire Jorge Ferraresi

Argent, actions et titres

En espèces et sur des comptes bancaires – tous dans le pays – il a déclaré avoir 6,1 millions de dollars, dont 4,6 millions de dollars sont en dollars, bien qu’il n’ait pas précisé le taux de change. À un dollar à 83,62 $, selon le taux acheteur de la Banco Nación le 30 décembre dernier, ils équivalent à environ 55 000 USD.

Rendre obligations locales et divers investissements financiers menée l’année dernière, a enregistré un total de près de 14 millions de dollars. En tant que source de l’argent, il a déclaré «l’échange» de titres et «dividendes actifs».

Il a également enregistré un crédit en sa faveur, depuis 2011, se référant à une propriété non précisée, pour 243 554 $. Infobae Il voulait en savoir plus, mais n’a pas réussi non plus dans cette requête.

Le DDJJ initial que les fonctionnaires doivent présenter lors de leur entrée dans la fonction publique n’inclut pas le détail de vos revenus de la fonction publique ou de l’activité privée. Oui, vous devez les détailler dans le DDJJ annuel que vous devez présenter au deuxième semestre de cette année.

