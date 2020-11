Le pilote espagnol de Moto GP, Jorge Lorenzo, fait ses adieux à la compétition après avoir terminé la course qui s’est déroulée le 17 novembre 2019 sur le circuit “” Ricardo Tormo “” de Cheste, Valence. . / Kai Försterling / Archives

Écriture sportive, 17 novembre . .- L’Espagnol Jorge Lorenzo a décidé de se retirer de la compétition active un jour comme aujourd’hui l’année dernière, c’était le Grand Prix de la Communauté Valencienne et la salle de presse du circuit “Ricardo Tormo” de Cheste a montré un plein à ras bord comme on l’avait rarement vu.

Il n’avait été que si complet pour célébrer les récompenses ou les cérémonies de proclamation des champions du monde, que là, étant la dernière course du calendrier, il y en a et beaucoup.

Mais à cette occasion presque toutes les personnes présentes savaient que la nouvelle était différente, l’ambiance mâchait l’annonce du départ à la retraite du quintuple champion du monde Jorge Lorenzo, deux fois champion du monde de 250 cm3 et trois fois de MotoGP.

Lorenzo a été le premier Espagnol à être champion dans la nouvelle catégorie des moteurs à quatre temps (MotoGP), car auparavant, en 1999, Alex Crivillé avait revendiqué ce droit dans ce qu’on appelle la première catégorie de motocyclisme mondial, à l’époque la 500 DC

Tout le monde savait que ce qui allait y être annoncé, avec Jorge Lorenzo comme protagoniste, n’était ni plus ni moins que son retrait de la compétition, un retrait qui pourrait presque être qualifié de nécessaire après les souffrances constatées sur la piste par le pilote. de Palma de Majorque, et encore plus lorsque tous les «sièges» sur les motos officielles pour la saison suivante ont été attribués à la fin de cette année 2019.

Il n’y a pas eu la même chance que l’année précédente, 2018, quand au Mugello son usine précédente, l’italien Ducati, basé dans la ville de Borgo Panigale, a décidé de se passer de ses services le même week-end où il a commencé à gagner avec le Desmosedici, mais alors l’équipe Repsol Honda avait également décidé de ne pas avoir les services de Dani Pedrosa et, malgré les nombreux “petits amis”, cette moto a fini par être celle de Palma de Majorque.

La signature a généré une réponse médiatique inhabituelle, mais Jorge Lorenzo n’a pas pu mettre la main sur la moto et cela, combiné à une série de chutes et de nombreux tests ratés, a diminué la confiance du quintuple champion du monde, qui peu à peu «sombrait» dans sa mauvaise performance et de là à la retraite, il n’y avait guère de pas.

Et nombreux sont ceux qui pensent, y compris celui qui souscrit à ces lignes, que la retraite de Jorge Lorenzo a été précipitée, mais aussi qu’il a une fois quitté la compétition, songeant peut-être à prendre un «congé sabbatique», comme vient de l’annoncer l’Italien Andrea Dovizioso. L’Espagnol s’est rapidement habitué à sa nouvelle vie.

Tout cela, ainsi que la pandémie mondiale due au coronavirus, a été le “coup final” à ses ambitions de revenir à la compétition peu de temps après, alors qu’il gagnait la confiance de Yamaha, sa première marque MotoGP à être son pilote d’essai, en plus de participer en tant que “wild card” (pilote invité), au Grand Prix de Catalogne, mais le confinement et les multiples annulations dans le calendrier des championnats du monde ont tout changé.

L’organisation du championnat du monde a décidé qu’en 2020, il n’y aurait pas de “wild card” dans aucun grand prix et que, probablement, a complètement découragé Jorge Lorenzo qui n’a pratiquement jamais repris sa Yamaha YZR M 1 et quand il l’a fait, il a montré étant dans un niveau de forme très bas, quelque chose que les ingénieurs d’Iwata n’ont pas du tout utilisé lors du développement d’une moto qui cette saison n’a cessé de leur poser des problèmes.

Cette situation a conduit Yamaha, il y a quelques jours à peine, à se passer des “services” de Jorge Lorenzo pour signer le Britannique Cal Cruthclow, qui se retrouverait sans monture l’année prochaine, ainsi que celui de Palma de Majorque, s’il veut continuer Lié au championnat du monde de moto, il a à peine la “possibilité” d’accepter la proposition du constructeur italien Aprilia d’être son pilote d’essai.

Apparemment, il y a eu des discussions entre les parties et la sanction depuis quatre ans par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à l’Italien Andrea Iannone, oblige Aprilia à faire un pas en avant décisif pour ne pas être laissée pour compte dans le “combat technologique” avec lui. les autres fabricants, tous en avance en termes de performances et de résultats.

Le parcours sportif de Jorge Lorenzo a été et reste l’un des meilleurs de la moto espagnole, avec cinq titres mondiaux (250 cm3 en 2006 et 2007; et trois en MotoGP en 2010, 2012 et 2015), avec pas moins de 152 podiums, de dont 68 victoires, 51 deuxièmes places et 33 troisièmes places.

Juan Antonio Lladós