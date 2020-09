Jorge Ramos fait une révélation choquante Le journaliste mexicain avoue ce qu’il ferait si le vaccin contre le coronavirus sortait « Continuez plus manipulé que jamais », déclare un utilisateur

Révélation choquante. Le journaliste mexicain Jorge Ramos avoue ce qu’il ferait si le vaccin contre le coronavirus sortait et que personne ne l’imaginerait.

C’était sur le compte Instagram officiel du programme Al punto, diffusé par le réseau Univisión et hébergé par Jorge Ramos, où l’opinion du journaliste a été partagée sur ce qu’il ferait si le vaccin contre le coronavirus sortait, comme cela a été fait. dit que cela arrivera bientôt.

Dans une image qui a jusqu’à présent plus de 2000 likes, le petit ami de Chiqui Delgado a avoué ce qui suit:

«Si les médecins et les scientifiques me disent que c’est efficace et sûr, je reçois le vaccin contre le coronavirus. Je crois à la science et non aux théories du complot qui, sans aucun fondement, prétendent qu’il y a des méchants qui veulent nous contrôler en injectant des mini-puces ».

Il convient de noter que ce qui précède est un fragment d’un article d’opinion de Jorge Ramos intitulé «Oui, je l’ai mis».

D’autre part, le journaliste mexicain a également déclaré qu’il recevrait le vaccin contre le coronavirus parce que « je suis un homme de plus de 60 ans ».

«Il semble que les hommes, selon une étude publiée par la revue Nature, n’ont pas une réponse immunitaire aussi forte au Covid-19 que les femmes. Et nous sommes deux fois plus susceptibles de mourir du coronavirus que les femmes du même âge. «

Connu pour être l’un des journalistes hispaniques les plus influents des États-Unis, Jorge Ramos n’a pas tourné autour du pot, fidèle à son style, et a avoué qu’il pourrait se faire vacciner contre le coronavirus au cas où il sortirait.

Cependant, le journaliste mexicain n’imaginait pas tout ce que ses «aveux» provoqueraient.