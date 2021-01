Jorge Ramos donne espoir aux immigrants sur la réforme de l’immigration

Le journaliste Jorge Ramos donne aux immigrants l’espoir d’une réforme de l’immigration dans une interview révélatrice La nouvelle proposition de la Maison Blanche sur la réforme de l’immigration “est la plus large que j’aie jamais vue”, a déclaré le sénateur Menéndez. Certaines des intentions démocrates ont été propagées par le président Biden lui-même, comme l’idée qu’un processus de légalisation ne prend qu’un immigrant 8 ans

Avec l’arrivée de Biden au pouvoir, il semble que la voie sera ouverte aux immigrés résidant aux États-Unis. La nouvelle administration a une vaste proposition d’immigration qui donnerait à plus de 10 millions d’immigrants sans papiers la possibilité de légaliser leur situation dans le pays en un temps “record”.

Jorge Ramos a clarifié certaines préoccupations à cet égard dans une interview avec précisément qui est le principal sponsor de la proposition, le sénateur démocrate Bob Menéndez.

«La proposition du président Biden, que j’aurai l’honneur de présenter au Sénat, est la plus complète que nous ayons vue au cours de toutes mes années à essayer de créer une réforme globale de l’immigration et nous travaillons non seulement sur les concepts mais sur le langage législatif pour présenter une loi en vigueur au Sénat », a assuré le législateur.

Même ainsi, les processus législatifs prennent généralement du temps, mais Menendez et la partie démocrate ne prévoient pas de le gaspiller. “J’espère que dans les deux ou trois prochaines semaines, nous pourrons présenter la proposition par voie législative”, a-t-il ajouté.

«Un chemin vers la légalisation et un chemin vers la légalisation qui est actuellement beaucoup plus court et plus humain. Dès le premier jour où quelqu’un s’enregistre et se conforme aux exigences, ses données sont protégées, puis il peut devenir résident permanent et après cela, un citoyen américain et la totalité de cette période est de 8 ans », a déclaré Menéndez.

Et il a précisé que sur les questions de réforme de l’immigration, 10 ou 15 ans ont toujours été discutés, donc cette proposition établirait un processus beaucoup plus court que d’autres similaires.

Que comprendrait-il d’autre? L’opportunité pour les «rêveurs» ou jeunes rêveurs d’obtenir la résidence permanente et la citoyenneté américaine beaucoup plus rapidement.

Le projet couvrirait également les maris, les épouses et les enfants des personnes qui s’inscrivent, de sorte que «nous amplifions le regroupement familial», explique le sénateur du New Jersey.

Cela peut-il être réalisé?

Le journaliste n’a pas hésité à poser la question que se posent de nombreux immigrés: qu’est-ce qui vous fait penser que cette fois ce sera un succès (réforme de l’immigration)?

Le membre du Congrès a donc rappelé qu’en 2013, même avec le soutien de 14 républicains au Sénat, la proposition n’avait pas abouti. Et c’est que dans cette tentative, la Chambre des représentants a été dominée par des républicains qui ont refusé de céder.

Aujourd’hui, non seulement la Maison Blanche l’appuie, mais ils ont une Chambre basse et un Sénat à majorité démocrate. Même ainsi, avec tout en faveur, nous devrons travailler pour réaliser le rêve de nombreux sans-papiers aux États-Unis.

“La bataille sera au Sénat, où 60 voix seraient nécessaires”, a déclaré Menéndez, expliquant qu’ils ont 50 voix démocrates et le vote supplémentaire de la vice-présidente Kamala Harris, mais ils devront obtenir le soutien de 9 autres Sénateurs républicains. “Nous parlons déjà aux républicains”, a-t-il déclaré.

L’espoir s’illumine pour les immigrants. Une proposition d’immigration semble solide et très bien soutenue.

