Jorge Ramos partage une image forte sur les réseaux sociaux Après l’attaque du Capitole, le journaliste explose contre Trump pour “incitation à la foule” “C’est l’image des Etats-Unis dans le monde aujourd’hui”, a-t-il déclaré.

Après une attaque contre le Capitole à Washington par des partisans de Trump, le célèbre journaliste Jorge Ramos explose contre le président américain pour “incitation à la foule”.

Grâce à son compte Twitter officiel, où il compte plus de 3,5 millions d’abonnés, l’animateur du plus important journal télévisé d’Univision a partagé une image convaincante: la couverture du journal The New York Times avec les événements d’hier.

Pour accompagner cette publication, Jorge Ramos n’a pas hésité à exprimer ce qui suit: «C’est l’image des États-Unis dans le monde aujourd’hui. «Trump incite une foule.»

Ce n’est pas la première fois que le journaliste critique durement l’actuel président américain, Donald Trump, mais après avoir partagé cette photographie, ses followers ont réagi de différentes manières:

«La violence n’a pas à être justifiée d’où elle vient, mais ANTIFA (Action antifasciste) et BLM (Black Lives Matter) ont brûlé pendant des mois les États-Unis et personne n’a rien dit. Les médias ont plutôt fait le contraire ».

Message direct à Jorge Ramos et Trump

De son côté, une internaute a partagé les sentiments de la journaliste et s’est ainsi exprimée: «Jorge, c’est incroyable que malgré tout il y ait encore des gens qui défendent ce type (Donald Trump). Ils sont peu nombreux, mais je vois qu’il y en a. Messieurs, ayez un peu honte, il a ordonné l’attaque du Capitole de notre nation, quel que soit notre parti. Ce n’est pas la fête, c’est lui ».

“La campagne que Trump a contre lui n’a pas de limites, à quoi ça ressemble, il y a beaucoup d’argent en jeu”, “titre incroyable, que sa seule intention est de manipuler. Jusqu’à quand les médias continueront-ils ce rôle contre Trump? », Vous pouvez lire dans d’autres commentaires.

