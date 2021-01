27/12/2020 JOSÉ ANTONIO AVILÉS EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD TELECINCO.ES

MADRID, 3 (CHANCE)

Pour un journaliste, dire de fausses informations est l’une des plus grosses erreurs que vous puissiez commettre. Et c’est que le mensonge n’est pénalisé dans aucun autre métier que celui-ci, puisque le fait d’informer doit être mis en contraste avec la vérité et non avec le mensonge. C’est l’un des principes de réussite de tous les professionnels de la communication et bien que des erreurs se produisent parfois, il est appris et rectifié.

Le problème du mensonge vient quand on le fait de manière compulsive et sans se sentir coupable. C’est ce qui est arrivé à José Antonio Avilés, qui après avoir concouru dans Survivors, a dû faire face à toutes les escroqueries et mensonges émotionnels qu’il avait publiquement racontés pour arriver là où il se trouve: la chaise dans laquelle il collabore.

Que sa place à Viva la vida ait été organisée, ce dont nous ne doutons pas, José Antonio Avilés avait creusé sa propre tombe en quittant Survivors et la vérité est qu’il a reçu le pardon le plus généreux de sa vie: celui du public. qu’il a choisi de continuer à la télévision.

Et c’est qu’on n’a rien entendu sur les dettes qu’il avait avec des anonymes qui ont donné son témoignage à la télévision, mais on le voit continuer à faire son travail à la télévision, ce qu’il a toujours voulu et il semble que quelque chose Il a appris à partir de ce moment où son vrai visage a été vu.