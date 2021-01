Un gang a attaqué un jeune de 25 ans à José C. Paz et est gravement malade

Un jeune homme de 25 ans a été brutalement agressé la semaine dernière dans la ville de Buenos Aires de José C. Paz quand Elle a tenté de défendre un ami de l’agression verbale et est hospitalisée dans un état grave.

Il s’agit de Facundo Nicolás Petroboni, 25 ans, qui a accompagné mercredi dernier un ami à l’hôpital José C. Paz Mercant. Comme il avait oublié de porter un masque, Facundo resta à la porte de l’immeuble, où un groupe d’au moins six jeunes qui seraient de la même région a insulté leur ami et tenté de l’attaquer.

Lorsque Facundo a tenté de défendre la jeune femme, le groupe a menacé de le battre. À ce moment là, Facundo a réussi à courir jusqu’à sa maison, située à quelques pâtés de maisons, sur la rue Arias.

La chambre de sécurité d’un commerce de la rue René Favaloro, sur laquelle se trouve le centre de santé où l’attaque a commencé, a enregistré le pas des agresseurs, qui couraient derrière la victime et au fur et à mesure ils ramassaient des pierres, des gravats et des briques qu’ils utilisaient ensuite pour le battre.

Facundo Petroboni a 25 ans et dans un état grave: ils l’ont frappé à la tête et ils ont coulé une prothèse qu’il doit utiliser après un grave accident de moto en 2018

Bien qu’au début il ait réussi à s’échapper, Facundo est tombé dans un fossé et a été frappé par le gang à la porte de sa maison, où il était déséquilibré par rapport aux coups de poing et aux coups de pied qu’il a reçus à la tête. Selon le récit de ses proches, les assaillants n’ont cessé de le battre que lorsque ses frères et sa mère sont sortis de la maison, les ont séparés et ont tenté de les chasser.

La gravité de l’agression que Facundo a subie découle de un accident de moto qu’il a subi en 2018, pour lequel il a dû subir une intervention chirurgicale et après quoi il a une greffe du crâne, une prothèse qui lui a permis de vivre à son époque malgré la gravité des blessures.

«Tout le monde savait que mon frère avait été opéré, alors je pense qu’il s’agit d’une tentative de meurtre. Il n’a pas de bosses ou d’ecchymoses sur son visage, ils l’ont frappé à la tête, seulement là où il avait la prothèse et maintenant la plaque est enfoncée. Ils sont venus pour le tuer “, a déclaré Cintia, l’une des sœurs de Facundo, en dialogue avec TN. «Le passage à tabac a pris fin à la porte de ma maison, la maison de ma mère. Quand je suis sorti et que je l’ai vu couché, j’ai cru qu’il était mort ».

L’attaque a commencé à la porte de l’hôpital marchand, auquel le jeune homme avait accompagné un ami

À ce moment-là, Facundo a été transporté inconsciemment dans une voiture privée à l’hôpital Mercante, où il est actuellement en soins intensifs. Bien qu’il soit stable et se rétablisse lentement, il n’est pas encore sorti du bois et les médecins évaluent l’évolution d’un saignement pour déterminer s’il doit l’opérer. «Maintenant, il babille mais nous ne savons pas s’il se souvient de ce qui lui est arrivé ou non.expliqua sa sœur.

Pendant ce temps, sa famille demande justice pour l’attaque et exige l’arrestation des assaillants. “Nous avons pu en identifier six mais il y en avait plus ou moins 15 et il y avait aussi des femmes”dit sa sœur, qui assure qu ‘«ils sont du quartier» et que l’un d’eux a une plainte de menaces de l’ami de Petroboni pour être allé la chercher chez elle et avoir tiré devant sa maison avec un fusil de chasse pour l’intimider.

La chambre de sécurité d’une entreprise a enregistré le moment où les assaillants du jeune homme ont ramassé des pierres et des gravats sur la route pour le frapper.

Ses proches dénoncent que dans la poursuite après l’attaque, la police a arrêté l’un des jeunes hommes, mais l’a ensuite relâché. “Au parquet des Malouines, ils ne voulaient pas s’occuper de moi et jusqu’à aujourd’hui personne ne nous a communiqué “Fit remarquer Cintia. «Nous avons déménagé et avons obtenu la vidéo où vous pouvez voir que sur la route, ils ramassent des pierres qu’ils leur ont ensuite jetées. Nous avons peur”.

«S’il vous plaît, partagez pour que ces fils de mille putes soient arrêtés par la police et mis en prison. Ils sont tous de José C. Paz, du quartier 9 de Julio. Je ne m’arrêterai pas tant que justice n’aura pas été rendue. Mon frère est un gamin qui ne baise personne, tout ça c’était pour défendre son amie. Toutes les plaintes ont été faites, je vous demande de bien vouloir partager et de vous mettre à ma place une minute », a écrit Evelin, une autre sœur du jeune homme, sur Facebook.

JE CONTINUE DE LIRE:

Ils ont poursuivi le jeune homme arrêté pour avoir écrasé et tué un garçon de 5 ans à Flores

Un jeune homme a été battu à mort lors d’une fête clandestine à Hudson: il y a un détenu

Un agent de la police fédérale a reçu une balle dans la tête alors qu’il enquêtait sur une affaire de drogue