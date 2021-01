30/06/2017 JOSÉ LUIS PERALES À SANTANDRE Mille billets vendus pour le concert de José Luis Perales à Santander (Photo d’ARCHIVE) 30/06/2017 EUROPA ESPAGNE SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 13 (CHANCE) Il est l’un des artistes les plus polyvalents de notre pays, auteur-compositeur-interprète, producteur et écrivain depuis quelques années, avec trois romans sur le marché, “La Melodía del Tiempo”, “La Hija del Alfarero” et ” L’autre coté du monde”. C’est aujourd’hui l’anniversaire de José Luis Perales, 75 ans est ce Cuenca qui a porté sa terre par drapeau tout au long de sa carrière.

A l’âge de six ans, il a déjà montré son talent pour la musique dans sa ville, Castejón, où il a appris à jouer du luth et à pratiquer la musique avec un ancien professeur. Mais la vie le mènera dans d’autres directions et il finit par étudier l’électronique à l’Université de Séville, où il forma un groupe avec ses compagnons, The Lunic Boys. Là, il a remporté son premier prix de musique et là il a réalisé quel serait son chemin. Une fois à Madrid, Perales a peu à peu gagné sa vie avec sa passion, en écrivant des histoires auxquelles il a mis de la musique. Bien qu’au début il n’ait pas interprété ses chansons, il a écrit pour des grands chanteurs tels que Lola Flores, Rocío Jurado, Mocedades, José Luis Rodríguez, “El Puma” ou Isabel Pantoja.

Avec plus de 500 chansons et plus de 30 millions d’albums vendus à travers le monde, Perales est l’un des compositeurs les plus couverts de notre pays, ainsi que l’un des artistes à la vie la plus discrète de la scène musicale. Il est marié depuis 42 ans à Manuela Vargas, qu’il a rencontrée en tant que dessinatrice dans une entreprise dont elle était la secrétaire: “quand j’ai commencé à sortir avec moi, qui est maintenant ma femme, j’étais très sûre que je serais très heureuse.” Ils sont les parents de deux enfants, María, qui est décoratrice d’intérieur et Pablo, qui est producteur de musique.

À 75 ans, il veut mettre la touche finale à sa carrière et prendre sa retraite avec style avec une tournée qui, si les circonstances le permettent, fera une tournée en Espagne et en Amérique latine, avec son dernier album “Mirándote a los ojos” (Souvenirs, portraits et mélodies perdues).