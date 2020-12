José Manuel Figueroa a parlé des pertes dans sa famille (IG: josemanfigueroa)

Le chanteur José Manuel Figueroa a reconnu que, plus de cinq ans après la mort de son père, l’auteur-compositeur-interprète Joan Sebastian, il se sent plus seul que jamais et ra révélé quels étaient les mots qui restaient en suspens entre eux.

José Manuel a assisté à l’émission Tu Night d’Omar Chaparro en tant qu’invité et là il a parlé des pertes qu’il a subies dans sa famille, car en plus de la mort de Joan, il a également fait face aux pertes de ses frères Sebastián et Trigo.

La question des morts a été soulevée quand Omar lui a demandé si José Manuel avait quelque chose en suspens pour avoir dit à son père, est décédé le 13 juillet 2015, après un long combat contre le cancer des os.

«Je voulais lui dire à quel point c’était ennuyeux qu’il soit mort. Je voulais te dire «Papa, ta bouche était pleine de raison. J’ai besoin de toi, mais maintenant je me sens plus seul que jamais parce que mes frères Sebastián et Trigo me manquent “répondit le chanteur.

Il a reconnu à quel point son père et ses frères lui manquaient (IG_ josemanfigueroa)

“Je réalise que l’amour ne meurt pas, nos proches meurent, malheureusement, parce que nous sommes mortels, mais l’amour ne meurt pas, il ne fait que changer de place », a-t-il ajouté.

Au cours de la conférence, et avant ce qui a été déclaré par José Manuel, Omar Chaparro l’a interrogé sur sa vie amoureuse.

La réponse de José Manuel a cependant laissé plus de doutes que de certitudes.

«En ce moment, je vais bien, comme toujours, un peu confus aussi. Peut-être que si les caméras n’étaient pas là, je vous dirais le net … j’ai besoin d’atteindre cet objectif ».

Ce que l’interprète est clair, c’est ce qu’il recherche chez une femme.

(Photo; Instagram / @jmfigueroa_mx)

“Pour rester amoureux … Je dois avouer que le fait d’être hideusement franc m’a parfois fait mal; Je suis une personne très difficile à comprendre, C’est clair pour moi, mais ce n’est pas leur faute, c’est moi ».

Bien qu’il n’ait pas précisé s’il était amoureux et avait une relation à ce moment-là, José Manuel a révélé qui était la dernière femme à qui il avait dit «Je t’aime».

«Cela semblera très banal, mais maintenant que nous sommes à Los Angeles, j’ai cherché ma fille, qui est une femme entreprenante et travailleuse, et elle a déjà fait sa vie, et je lui ai dit que je l’aimais.

Un ataque

Joan Sebastian avait été caché de la scène publique pendant quelques mois.

Ce n’est qu’en août dernier qu’il était connu pour une attaque armée contre une maison à Cuernavaca qui, a-t-on dit, est sa propriété.

“Tout va bien mon peuple, travaillant dur sur les derniers détails de mon album, Merci à tous pour votre amour et pour le souci de mon bien-être, je vous aime aujourd’hui et toujours #figo », a déclaré José Manuel Figueroa après plusieurs heures de spéculation.

C’est ainsi que José Manuel est réapparu dans les réseaux

Et c’est que selon les informations du Diario de Morelos, l’attaque s’est produite vers 15 heures le dimanche 2 août, rue Mesalina, dans le quartier Delicias, lorsqu’un groupe armé a fait irruption dans les lieux et a commencé à tirer sur la propriété.

Le bruit des coups de feu a alarmé les voisins, qui ont appelé la police. La zone était entourée par des éléments du bureau du procureur de Morelos, qui ont trouvé huit boîtiers dans la rue (apparemment de calibre .45). Il n’y a pas eu de blessés ni d’arrestations, car les assaillants ont fui les lieux.

Au début, on a dit que la maison appartenait à José Manuel Figueroa, mais la question a été clarifiée peu de temps après. Cipriano Sotelo, avocat de la succession testamentaire de Joan Sebastian, a parlé au programme Ventaneando à ce sujet et a expliqué: «Cette propriété ne fait pas partie de la succession de la succession, en fait, je ne sais pas à qui elle appartient, Juan Sebastián ou Jose Manuel”.

Sotelo a déclaré que dès qu’il a appris l’attaque, il a appelé José Manuel Figueroa pour savoir comment il allait. Selon l’avocat, José Manuel a été surpris de la nouvelle, car il ignorait le fait.

