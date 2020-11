(Photo: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Le sous-délégué de l’ISSSTE pour les services médicaux, José Manuel Mireles, ré-entré thérapie intensive et est signalée comme sévère, en raison de complications de COVID-19[feminine.

L’ancien auto-défenseur également a été interné depuis le 3 novembre dernier dans le Hôpital de haute spécialité ISSSTE, situé à Atapaneo, Michoacán; après avoir attrapé le coronavirus, mais deux jours plus tard, il a été admis aux soins intensifs.

Selon certains médias locaux, la femme de Mireles, Estephania Valdes, a rapporté que le fonctionnaire est en mauvaise santé, mais continue de se battre pour sa vie.

A travers les réseaux sociaux, il a défini l’ancien chef des groupes d’autodéfense comme «un guerrier», et a remercié les citoyens pour les manifestations de soutien.

Image d’archive. José Manuel Mireles, était le chef des soi-disant groupes d’autodéfense du Michoacan, des civils armés qui cherchent à se défendre contre les attaques du crime organisé. (PHOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFIN / CUARTOSCURO)

José Manuel Mireles Valverde a sauté sur la scène nationale, le 24 février 2013, quand il a été le fer de lance de l’émergence de groupes d’autodéfense à Tepalcatepec, Michoacán, pour lutter contre le crime organisé.

Après avoir quitté les groupes d’autodéfense, Mireles Valverde, médecin militaire de profession, s’est lancée dans la politique et Il a été nommé délégué adjoint de l’Institut de la sécurité sociale et des services aux travailleurs de l’État (ISSSTE) du Michoacán.

En septembre 2019, il a joué dans un scandale après, en sa qualité de sous-délégué de l’ISSSTE, il a qualifié les concubines des ayants droit de “pirujas” de l’institution. Il leur a reproché de payer des frais peu élevés et d’exiger des soins médicaux coûteux pour traiter les maladies chroniques.

Lors d’un événement public dans la municipalité d’Apatzingán, le 4 septembre 2019, Mireles a illustré la situation d’un patient qui subit une hémodialyse en dehors de l’ISSSTE doit payer environ 1200 pesos par séance, alors que les honoraires des employés fédéraux sont de 429 pesos par mois.

Et fini «A part cet homme sous hémodialyse, nous devons prendre soin de toute sa famille et nous devons nous occuper du premier…. Je vous dis d’une autre façon, je suis de la Terre de Feu aussi, non? Vous devez vous occuper du premier piruja, du deuxième piruja, du troisième, du quatrième et même du cinquième et maintenant il s’avère qu’ils voient le moyen de s’occuper du petit ami de les enfants du bénéficiaire ou la petite amie des filles du bénéficiaire; s’il vous plaît, mais ne contribuez pas davantage. Et avec les mêmes 429 (pesos), ils veulent que nous servions tout leur clan “, A soutenu Mireles.

(Photo: Misael Valtierra / Cuartoscuro)

Après avoir révélé l’enregistrement où il insulte les couples d’affiliés de l’ISSSTE, José Mireles a présenté des excuses. Il l’a fait à travers une vidéo qu’il a téléchargée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il a reconnu que ses commentaires n’étaient pas corrects.

«Aujourd’hui, lors d’une cérémonie officielle à l’ISSSTE à Apatzingán, Michoacán, j’ai fait des commentaires indûment allusifs à la dernière ligne du droit de notre institution, pour cette raison et de tout mon cœur, je présente mes excuses comme je l’ai toujours fait un grand respect pour les femmes non seulement parce que je suis issu d’une femme, mais parce que les femmes sont la porte de notre vie, les femmes sont la joie de nos nations », a-t-il déclaré.

Dans le clip de 2 minutes et 20 secondes, l’ancien chef des groupes d’autodéfense a demandé «un peu de compréhension» à la fois aux Michoacanos et aux Mexicains et a terminé en disant: «Je répète, c’est une de mes façons de parler, très erronément et oui, parfois de mauvais termes m’échappent … mais cela n’a jamais été dans l’intention de juger qui que ce soit », a-t-il conclu.

Après ce qui s’est passé, il a été signalé que Mireles Valverde et son équipe de travail avaient lancé un atelier sur les “Droits de l’homme, l’égalité” et “La non-discrimination due à l’orientation sexuelle et à l’identité et aux expressions de genre”, après le Conseil national pour la prévention de la discrimination ( CONAPRED) et l’Institut national des femmes (INMUJERES) ont condamné les déclarations officielles, qui les décrivaient comme des expressions misogynes et discriminatoires à l’égard des femmes.

Fin septembre 2019, peu de temps après ses propos scandaleux envers les femmes, le Dr Mireles, alors âgée de 60 ans, a épousé Estephania Valdés, 21 ans, et qui aurait entamé l’affaire avec l’ancienne légitime défense, quand elle avait 15 ans.

