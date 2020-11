09/09/2019 José Manuel Parada se prononce sur l’affrontement public entre Kiko Rivera et Isabel Pantoja EUROPE ESPAGNE SOCIETY

MADRID, 6 (CHANCE)

À son époque, José Manuel Parada était l’un des meilleurs amis d’Isabel Pantoja. La tonadillera a brusquement mis fin à cette amitié – comme tant d’autres qu’elle a eues il y a des années – mais le journaliste continue d’avoir de l’affection pour l’artiste et nous a révélé ce qu’il pense de la bombe exclusive que Kiko Rivera a accordée au magazine Lecturas attaquant férocement. sa mère.

Choquée, Parada avoue que «je n’y crois toujours pas, on m’en a parlé il y a 15 jours et je dis que ce n’est pas possible. On a dit à propos d’Isabel que son fils lui dit que je crois qu’aucun journaliste ne l’a dit, aussi ennemi soit-il. de la Pantoja. Sûrement si un journaliste le dit, ce serait devant le tribunal et vous perdriez ce qui se passe, c’est que puisque c’est son fils qui le dit, peut-être que la mère n’agira pas et c’est pourquoi elle dit des choses que personne n’a jamais dites. “

«Très sincère, la journaliste a raconté comment Isabel Pantoja était en tant que mère quand il avait une relation avec elle:« Comme elle n’est pas ma mère, il faudrait que je me mette dans la chair de Kiko pour savoir pourquoi il est si en colère, je la connais comme une amie Elle ne s’est pas très bien comportée avec moi et elle n’a pas été une bonne amie. Une amie si elle est en colère contre quelqu’un m’appelle et me le dit. Je n’ai aucune relation avec elle ces derniers temps mais bien sûr, je peux parler du collègue qui était, de l’ami Qu’est-ce que c’était et toutes ces choses, en tant que mère je l’ai vue à d’autres moments, je suis entrée chez elle et je l’ai vue la traiter avec beaucoup d’affection et parler toujours de ses enfants comme une madrasa. Kiko le saura, je ne me mets pas dedans Contre Kiko, quand Kiko parlera il saura pourquoi il parle mais il est vrai que bien que nous ayons des problèmes avec nos mères nous essayons d’être un peu discret et de ne pas faire un scandale comme ça. C’est le concept que j’ai du père, de la mère et famille. Je fais partie de ceux qui disent qu’il vaut mieux nettoyer les chiffons Ce n’est pas comme ça à la maison. “

«À propos de la propriété de Cantora et de savoir si elle est ou non entièrement détenue par Kiko, l’ancien présentateur de” Cine de barrio “estime que” le garçon quand il a signé, même s’il était majeur, n’a pas lu ce qu’il a signé et la mère a dit Je crois que légalement c’est très difficile, il était majeur, s’il avait déjà 18 ans, c’est sa faute de ne pas avoir lu ce que sa mère lui a mis mais je comprends aussi que tu fais confiance à ta mère et ne crois pas que Votre mère vous trompe. J’ai aussi entendu dire que la mère ne l’a pas trompée, que M. Calderón, qui était l’ami du père, a vu tout ce qui se dit et dit que ce n’est pas juste parce qu’il a été signé conformément aux huit parties qui . Je ne sais pas. Je pense que cela va donner beaucoup de choses à dire et nous avons Kiko et Pantoja pendant un moment. “

?