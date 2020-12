12/09/2020 José Ortega Cano nie les rumeurs de crise avec sa femme, Ana María Aldón. MADRID, 9 (CHANCE) Le magazine “Diez minutos” publie aujourd’hui que le mariage de José Ortega Cano et Ana María Aldón traverse une crise importante en raison de la décision de la Cadix de diriger ses pas vers le travail, en tant que collaboratrice, à la télévision. Ses problèmes seraient si importants que l’ancien survivant déménagerait même pour vivre dans son Sanlúcar natal tandis que l’ancien droitier continuerait à résider à Madrid. Pourtant, le veuf de Rocío Jurado, souriant et serein, est sorti des rumeurs et a catégoriquement démenti ce prétendu nid de poule dans la relation avec la mère de son fils José María. EUROPE SOCIÉTÉ ESPAGNE

MADRID, 9 (CHANCE)

Le magazine “Ten Minutes” publie aujourd’hui que le mariage de José Ortega Cano et Ana María Aldón traverse une crise majeure en raison de la décision de la Cadix de diriger ses pas vers le travail, en tant que collaboratrice, à la télévision. Ses problèmes seraient si importants que l’ex-survivant déménagerait même pour vivre dans son Sanlúcar natal tandis que l’ex-homme de droite continuerait à résider à Madrid. Pourtant, le veuf de Rocío Jurado, souriant et serein, est sorti des rumeurs et a catégoriquement démenti ce prétendu nid de poule dans la relation avec la mère de son fils José María.

– CHANCE: Maître, des informations sont sorties qui indiquent une crise dans votre mariage avec Ana María. Le niez-vous?

– JOSÉ ORTEGA CANO: “Qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que c’est! Totalement nié. C’est un mensonge. Nous sommes super amoureux”

– CH: L’important pour vous est toujours le mariage, n’est-ce pas professeur?

– ORTEGA CANO: Bien sûr

– CH: Que pensez-vous qu’il est revenu à la télévision?

– ORTEGA CANO: Cela me semble bien. Mec, c’est un jour par semaine et c’est un programme très propre et je vais bien, heureux.

– CH: Elle veut aider sa famille, n’est-ce pas, professeur?

– ORTEGA CANO: Oui, et ça lui plaît à son tour.

– CH: Pour vous, votre bonheur est la chose la plus importante?

– ORTEGA CANO: D’abord. Merci

– CH: On dit aussi qu’elle va changer de résidence à Cadix

– ORTEGA CANO: Non, non, non

– CH: Elle vit à Cadix avec sa mère et sa sœur et es-tu ici avec ton fils?

– ORTEGA CANO: Non, non, non. Elle est allée voir sa mère ces jours-ci qui a subi une opération des yeux et elle est allée la voir.

– CH: Comment vas-tu?

– ORTEGA CANO: Elle va bien, elle va mieux maintenant.

– CH: Vivez-vous dans votre maison à Madrid comme d’habitude, bon professeur?

– ORTEGA CANO: Comme d’habitude, dans le même lit

– CH: Comment allez-vous passer Noël Maître? Ici à Madrid?

– ORTEGA CANO: Eh bien, nous verrons à ce sujet.

– CH: Gloria, comment est-elle dans son nouveau rôle d’actrice? Je suppose que tu es fier d’elle?

– ORTEGA CANO: Très fier, très joli. Passez un très bon Noël