KO de Joshua de Pulev

Cette défaite inattendue contre Andy Ruiz Jr.à la mi-2019 semble aller de plus en plus loin dans le temps pour Anthony Joshua. L’un des meilleurs combattants livre pour livre au monde a confirmé sa condition avec une victoire éclatante contre le Bulgare Kubrat Pulev et maintenant tout le monde espère que sa prochaine présentation sera contre l’autre grand roi de la division, son compatriote Tyson fureur.

Le combattant britannique de 31 années avait jeté son rival au troisième tour, mais aurait dû attendre le neuvième tour pour terminer avec la présentation qui a eu lieu à Wembley Arena. Joshua a réussi à enchaîner une série de coups sur le visage du Bulgare, qui a tenté de ne pas tomber en prenant son rival, mais a finalement embrassé la toile. Il a dépassé le compte réglementaire de l’arbitre, mais le champion du monde était à nouveau à sa recherche: Il a frappé un coup droit sur son visage qui était le bouton pour mettre fin au combat parce que Pulev ne pouvait pas se relever..

Ce coup lui a permis conserver leurs ceintures résistantes de l’Association mondiale de boxe (WBA), de la Fédération internationale de boxe (IBF), de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) et de l’Organisation internationale de boxe (IBO). Il n’aurait besoin que d’une ceinture pour être le champion absolu de la division: celle du World Boxing Council (WBC). Qui est le propriétaire de cette couronne? Son compatriote Tyson fureur, qui à 32 ans vient d’arracher le titre au nord-américain Deontay Wilder dans le combat rappelé qui a eu lieu en février de cette année.

Joshua a signé sa 24e victoire contre Pulev, avec un choc de 22 KO. La seule tache sur votre dossier est que inattendu défaite par KO contre le Mexicain Andy Ruiz Jr. en juin 2019 au Madison Square Garden de New York. Six mois plus tard, Anthony a fait le match revanche en Arabie saoudite et a retrouvé ses couronnes par décision unanime.

Dès la fin du combat, Fury a utilisé ses réseaux sociaux pour commencer à chauffer une soirée attendue contre Joshua: “C’est une question de temps … je vais vous fouetter comme je l’ai fait avec Wilder”, écrit-il. Dans la vidéo qu’il a partagée dans son message, il a annoncé: «Je veux le combat. Je veux le combat ensuite et je vais l’assommer en trois rounds. “.

Depuis le ring de Wembley, Joshua a également ouvert la voie: «Je suis prêt à tout. Celui qui a la ceinture, j’adorerais rivaliser avec eux. Si c’est Tyson Fury, fais-en Tyson Fury». Son promoteur, Eddie Hearn, a également laissé la porte ouverte: «Ce serait le plus grand combat de l’histoire de la boxe britannique. Je sais qu’il (Joshua) le veut, c’est le meilleur poids lourd du monde, je te le promets. Va l’assommer, l’assommer».

Pulev était un geste intéressant pour Joshua pour montrer sa validité. Watford était le grand nom de la division, mais cette double présentation contre Ruiz Jr. – avec une défaite et une victoire – a mis un point d’interrogation sur sa hiérarchie dans la catégorie. Le Bulgare, malgré son 39 ans, Il n’était pas un rival facile étant donné qu’il est arrivé à se bat avec 28 victoires (14KO) et une seule défaite en 2014 contre le mythique Wladimir Klitschko, qui à cette époque était le roi absolu de la division. Par coïncidence, il a ensuite perdu contre Fury et Joshua ses deux derniers combats avant de prendre sa retraite.

Notamment Fury allait faire la troisième édition de son combat contre Deontay Wilder cette année, mais la pandémie a forcé le report de la soirée et même si elle devait avoir lieu en décembre, cette chance est exclue. Aujourd’hui, l’option de combattre Joshua a pris plus de force.

