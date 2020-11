Koral Carballo / Bloomberg

«Faisons en sorte que la fleur à 20 pétales, oui le souci, serve de pont entre les vivants et les morts pour que l’héritage de nos ancêtres soit toujours présent dans chacune des maisons mexicaines en ce Jour des Morts », demande Héctor Hernández Martínez, producteur de cempasúchil originaire de la ville de San Luis Tlaxialtemalco, un lieu qui se distingue par sa vocation de floriculture.

De la serre de la place Rincón de la Laguna, Héctor Hernández, qui depuis 59 ans se consacre au domaine et 20 ans en tant qu’enseignant, semant les habitudes et les valeurs, invite les nationaux et les étrangers à porter les 169 unités de production de fleurs cempasúchil qui, Du 17 octobre au 2 novembre, ils sont proposés à Xochimilco.

«Depuis que je rampais dans cette terre où je suis né, je me suis consacré au champ, c’est un héritage de mon père et de ma mère qui sont décédés, et aujourd’hui nous sommes des émetteurs pour que nos enfants, notre famille puissent partir. J’ai trois filles, l’une d’elles a des serres et exerce la même activité, mais j’ai aussi des avocats et je suis fier de dire que tout est sorti du terrain pour leur donner une bonne étude. J’ai toujours dit que la connaissance a du pouvoir et que les hommes et les femmes doivent être des gens préparés », dit-il.

Don Héctor, comme on l’appelle en San Luis Tlaxialtemalco et sur le marché de l’usine Acuexcomatl, où il vend du cempasúchil depuis des années, appartient à la quatrième génération de producteurs de fleurs et est honoré d’avoir appris à faire germer la graine de souci, le transplanter, effectuer la fertilisation, la finition et la commercialisation, malgré la pandémie COVID-19.

«Nous avons 10 milliers de plantes de souci dans des pots de 6 pouces., prêt à exalter les foyers de ceux qui ont perdu un être cher. J’ai l’assurance et la confiance en Dieu que les 10 mille plantes seront vendues », comenta.

La production de Cempasúchil a commencé le 12 juillet et Héctor reconnaît que la saison des récoltes cette année a été compliquée en raison de la pandémie de COVID-19, car les besoins des producteurs de Xochimilco et de Tláhuac se sont accrus, Mais grâce au soutien accordé par la Commission des ressources naturelles et du développement rural (CORENADR) à travers le programme Altepetl, il a pu réussir.

«Nous avions des récoltes qui n’ont pas été vendues pendant la pandémie, mais avec le soutien que nous avons pu continuer à produire, poursuivre notre activité en prenant les mesures nécessaires. Aujourd’hui plus que jamais, il est d’une importance vitale d’avoir le soutien et ils ont été bien utilisés, réalisés pour l’objectif qu’ils ont été donnés, la production est la meilleure lettre de présentation de chacun des producteurs ici dans la ville de San Luis Tlaxialtemalco . Sans le soutien d’Altepetl que nous n’aurions pas produit, pour cela nous sommes reconnaissants, cela nous a aidés à acheter des semences, du matériel, des pots de fleurs, de la terre, les paiements des travailleurs, aujourd’hui les ressources ont été utilisées avec un sens de responsabilité », assure.

Et profitez-en pour envoyer un message: «Je veux inviter tous les habitants du Mexique à acheter leur cempasúchil et surtout à porter nos gens, qu’ils atteignent les serres, les centres de production pour pouvoir acheter une meilleure usine, de bonne qualité et à meilleur prix ».

L’emplacement des points de production de cempasúchil peut être consulté sur la carte suivante: https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1FQFjNOqVOftDEjr5sqnjsLu7nhrhA-Ih&hl=es.

«Allez sur le chemin appelé La Brecha, Vous y trouverez les itinéraires pour vous rendre aux serres, où vous pouvez acheter des plantes fraîches à un prix.ou accessible et de qualité. Cela nous favorise tous et il n’y a pas d’intermédiaires directs », ajoute Héctor.

Pour éviter la contagion par COVI-19, les producteurs respectent les mesures sanitaires établies par les autorités: “Nous devons nous organiser, aujourd’hui plus que jamais nous devons prendre des mesures de santé préventives, tenir compte des indications pour prévenir toute maladie, si nous prenons soin de nous et assumons nos responsabilités, nous protégeons chacun de nous, nous ne devons pas baisser la garde”, points forts.

Pour ce 2020 une production de 1 million 200 mille pots cempasúchil, de différentes tailles et prix, qui en plus d’être proposés sur les marchés de Xochimilco et Tláhuac, sont vendus à différents états de la République tels que Veracruz, Nayarit, Tamaulipas, Chihuahua, Cancun, État du Mexique, entre autres entités.

