Dimanche prochain à 13h00 se jouera le match de la vingt et unième journée de Ligue 1, qui mesurera Bordeaux et à Angers dans le Matmut atlantique.

Il FC Girondins Bordeaux affronte avec optimisme le match de la vingt et unième journée pour consolider une séquence de victoires après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition contre lui OGC Nice hors de son terrain (0-3) et contre lui Lorient dans leur stade (2-1). De plus, les locaux ont remporté huit des 20 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 23 buts en faveur et 21 contre.

Du côté des visiteurs, le SCO Angers a subi une défaite contre Paris S. Germain dans le dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre FC Girondins Bordeaux Cela l’aiderait à améliorer son bilan dans le tournoi. À ce jour, sur les 20 jeux que le SCO Angers En Ligue 1, il en a remporté neuf et compte un bilan de 25 buts inscrits contre 31 buts encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Girondins Bordeaux Il a réalisé des chiffres de quatre victoires, trois défaites et trois nuls en 10 matchs disputés à domicile, ce qui montre qu’il perd des points dans son stade, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en sa faveur. Dans le rôle de visiteur, le SCO Angers a un solde de cinq victoires, trois défaites et deux nuls en 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, de sorte que les joueurs du FC Girondins Bordeaux Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du FC Girondins Bordeaux et les résultats sont quatre défaites et deux nuls pour les locaux. Parallèlement à tout cela, les visiteurs ajoutent six jeux d’affilée sans perdre dans le domaine de Bordeaux. Le dernier match auquel ils ont joué Bordeaux et le Angers dans ce tournoi, il a eu lieu en août 2020 et s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur des locaux.

En référence à leur position dans le classement de la Ligue 1, on peut voir que l’équipe visiteuse est en avance sur FC Girondins Bordeaux avec une différence d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 29 points au classement. Pour sa part, SCO Angers il compte 30 points et se classe huitième de la compétition.