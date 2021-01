Les opérateurs travaillent dans le secteur d’activité de la Bourse de Buenos Aires. (.)

Début janvier, avec le renouvellement du quota mensuel de 200 USD pour la demande des particuliers, suivez faire baisser le dollar gratuit, tandis que les dollars en bourse ont continué d’augmenter. Pendant ce temps, les actions argentines ont montré une légère reprise en dollars, bien que les obligations souveraines aient continué à être offertes et que les pays à risque Argentine – plus de 1400 points – atteint hauts en un mois.

Le dollar libre qui a de nouveau montré une inclinaison à la baisse pour la deuxième journée consécutive: ce mardi, il a clôturé la négociation à 160 $ ​​à vendre, certains cinq pesos (-3%) en dessous du prix du lundi.

Également écart d’échange avec le taux de change officiel, qui s’est terminé par 84,81 $ sur la roue de gros, il était taillé à 88,7%, après avoir touché 100% avec la hausse du dollar bleu en fin d’année dernière.

Ce mouvement baissier pour le bleu a logique saisonnière: avec le début de l’année, le quota de 200 USD est renouvelé pour le public d’accéder aux devises officielles, aujourd’hui offertes dans la moyenne des banques par moins de 150 $ à vendre -taxes comprises-.

Sur le marché de gros, le montant échangé sur le segment au comptant ne représentait que 103,7 millions USD. “Dans un cadre de volume très faible des opérations, les sources habituelles du marché privé ont estimé que BCRA avait aujourd’hui un maigre équilibre en faveur pour son intervention “, a-t-il dit Gustavo Quintana, opérateur de PR Corredores de Cambio.

Le taux de change compté avec dédouanement a conduit à une hausse de 3% au démarrage, au-dessus de 145 $, mais après midi, elle a réduit la hausse, «ce qui montre sans aucun doute qu’il y a un vendeur officiel d’obligations à 40% de la valeur d’émission qui est de 100% », a déclaré à . un agent de marché sous couvert d’anonymat. La source a ajouté que «le Les obligations argentines rapportent 16% ou autre chose, presque deux fois plus de pays que le Pakistan, le Cameroun ou l’Irak (…) Alors que (du gouvernement) ils disent que parmi les réalisations, il y a avoir résolu le problème de la dette ».

Les stocks se sont améliorés, mais le risque pays a continué d’augmenter

Il pays à risque de l’Argentine a augmenté ce mardi à des niveaux maximaux en un mois au-dessus du 1400 points de base, comme reflet de la Les investisseurs craignent le comportement de l’économie national et des doutes sur la situation internationale des marchés.

Les opérateurs ont déclaré à . que les problèmes financiers rencontrés par l’Argentine, qui négocie avec le Fonds monétaire International (FMI), un nouvel accord pour un crédit stand-by de 44 milliards de dollars, ajoute aux inquiétudes concernant de nouveaux confinements en Europe suite à l’augmentation des cas de Covid-19.

Alors que les principaux renvois à Wall Street ont augmenté entre 0,5% et 1%, parmi les ADR des entreprises argentines négociées en dollars à New York Les hausses ont été imposées, emmenées par Tenaris (+ 4,1%), Ternium (+ 5,7%) et Cresud (+ 6,1%). Dans un round où le prix du brut a bondi de 4,9%, à 50 USD le baril, il s’est également démarqué YPF (+ 2,1%, à 4,62 USD).

Les leaders du marché observent également si dans le Etats-Unis Le second tour des élections fédérales au Sénat en Géorgie permettra aux démocrates de remporter deux sièges au Sénat et de bouleverser ce qu’ils considèrent comme un équilibre politique délicat à Washington. Une victoire démocrate impliquerait une relance budgétaire supplémentaire, quelques jours avant l’investiture présidentielle de Joe Biden.

Le marché boursier S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a été laissé avec un Amélioration de 1,7%, dans les 51 594 unités, en ligne avec la montée des ADR argentins à New York.

“Il continue de peser incertitude politique et économique, au milieu des craintes sur l’évolution de la crise sanitaire et des décisions éventuelles avec des implications pour l’activité et un impact sur le déficit budgétaire. A cela s’ajoute l’absence de nouveaux signaux concernant les négociations avec le FMI qui pourraient prendre plusieurs mois », a-t-il commenté. Gustavo Ber, directeur d’Estudio Ber.

Tandis que le Les obligations souveraines en dollars de droit étranger ont rapporté 1,2% en moyenne, le pays à risque préparé par la banque JP Morgan a augmenté de 17 unités pour l’Argentine, à 1 417 points basiques à 17h, le plus haut depuis début décembre dernier.

Les obligations négociées dans le Marché libre électronique (MAE) ils ont enregistré une baisse moyenne de 0,5% en pesos, le Bonar 29 (AL29D) menant la baisse, avec 0,6%.

La Banque centrale s’est retrouvée avec un solde légèrement favorable dans sa participation aux changes

D’un autre côté, les acheteurs internationaux de maïs d’Argentine pourraient sanctionner le pays avec moins d’acquisitions en raison de l’incertitude générée par la récente suspension des exportations de céréales annoncé par le gouvernement, ont déclaré des agro-exportateurs à .. La mesure a lieu à des moments où le le soja coûte environ 500 $ la tonne, maximum dans plus de six ans.

Le contrat de soja le plus négocié sur le marché de Chicago a atteint 500 $ pour la première fois depuis 27 juin 2014, lorsqu’il a clôturé à 14 USD le boisseau (514 USD la tonne).

