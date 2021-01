Le dollar bleu se négocie dans une zone minimale en près d’un mois. .

En termes généraux, la roue financière était positif pour les actions et les obligations Argentins, avec une dynamique externe ferme et un calme relatif des prix en dollars dans tous les segments, bien que BCRA a de nouveau terminé son intervention avec un solde négatif après un mois et demi d’achat au comptant.

Il dollar gratuit a perdu deux pesos ce mardi et s’est négocié à 157 $ à vendre, sa valeur la plus basse depuis le 22 décembre dernier.

Dans le marché grossiste le billet vert a gagné 13 cents, pour 86,21 $, et la écart d’échange avec la devise sur le marché parallèle raccourci à 82,1%, le plus jeune depuis le 21 décembre.

Le montant négocié dans le segment au comptant en a ajouté 200,6 millions USD, dans un cycle où la «diminution du flux de revenus réels exigeait interventions spécifiques de la Banque centrale pour répondre à la demande sans couverture », a-t-il commenté Gustavo Quintana, agent de PR Corredores de Cambio.

Estimations privées mises sur Solde négatif de 40 millions USD pour l’entité pour son intervention en trésorerie.

Le 2 décembre de l’année dernière, il y a un mois et demi, c’était le dernier échange de devises au cours duquel la Banque centrale avait vendu des devises pour répondre à la demande du marché. Après avoir acquis en décembre quelques 608 millions USD sur le marché au comptant, la BCRA ajoute des achats pour près de 520 millions USD jusqu’à présent en janvier.

le Les réserves de la BCRA atteignent leur plus haut niveau en plus de deux mois et ils approchent à nouveau les 40 milliards USD; au cours du premier mois de l’année, ils gagnent environ 400 millions de dollars.

L’écart de change entre le dollar bleu et le taux de change de gros a été ramené à 82%

Dans la banque moyenne, le dollar au public a été offert à 151,35 $, avec la surtaxe de 65% pour l’application conjointe de la taxe pour une Argentine inclusive et solidaire (PAIS) et le reçu comme paiement anticipé des bénéfices.

Pendant ce temps, parités boursières de trésorerie avec règlement et le dollar MEP ont enregistré une tendance à la hausse, à 147,88 $ et 145,48 $, respectivement, dans une journée qui a compté à partir de l’ouverture avec fonctionnement de la Commission nationale des valeurs mobilières (CNV) dans diverses sociétés de bourse pour détecter d’éventuelles manœuvres irrégulières dans l’opération.

Les agents de contrôle du marché argentin ont supervisé mardi en personne les activités de différents agents boursiers de la place financière de Buenos Aires, à empêcher les investisseurs d’être lésés par des transactions en double ou interditesdes sources de l’industrie ont déclaré à ..

Montée généralisée pour les sacs

Un jour avant la prise en charge Joe Biden en tant que nouveau président des États-Unis, il s’est exprimé devant les législateurs Janet yellen , le prochain secrétaire américain au Trésor qui a fourni des arguments en faveur d’une forte relance budgétaire dans la plus grande économie du monde et a donné un coup de pouce à l’amélioration globale des actions.

Yellen, ancien président de la Réserve fédérale américaine et nommé à la tête du département du Trésor, a assuré que le président Biden et son équipe économique sont axé sur la fourniture de secours rapides aux familles Les Américains touchés par la pandémie de coronavirus, et ne pas augmenter les impôts. Le plan de relance budgétaire atteindra 1,9 billion de dollars.

Avec ce scénario, les indices de Wall Street ont affiché des gains compris entre 0,5% et 1,5%, menés par les entreprises technologiques. Les ADR argentins se sont terminés différemment, bien qu’avec Des randonnées notoires pour l’IRSA (+11,9%) et Cresud (+ 9,4%). Mercado Libre a augmenté de 3,3%, Grupo Galicia a soustrait 2,8% et YPF a baissé de 0,5%, à 3,94 $.

Pendant ce temps, Les obligations souveraines de droit étranger ont été clôturées avec des améliorations de 1,2% en moyenne avant les achats spéculatifs en raison de leurs valeurs dépréciées, pour limiter la baisse accumulée jusqu’ici en janvier à 4%.

Il pays à risque de JP Morgan, qui mesure le différentiel de taux des bons du Trésor américain avec leurs pairs émergents, a soustrait 18 unités pour l’Argentine, de 1 433 points de base à 17 heures.

L’indice avancé S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires amélioré 0,6%, à la fin de 50516 unités, dans un marché des entreprises instable et sélectif.

“Ces trois derniers mois ont été beaucoup plus positifs pour les secteurs en retard et plus dépendants de la croissance économique, tels que l’énergie, l’industrie, les matériaux, les petites capitalisations et les marchés émergents”, a rapporté le cabinet de conseil Investissement Delphos.

“Les actifs nationaux nécessitent un vent extérieur pour essayer de répéter une reprise, car les opérateurs ne perçoivent pas les signaux locaux qui les incitent à renforcer les paris au-delà de la reconnaissance des valorisations pénalisées”, a-t-il déclaré. Gustavo Ber, économiste à Estudio Ber.

Les opérateurs ont déclaré à . que les doutes sur l’avenir économique de l’Argentine freinaient les investissements malgré leur attractivité rendements supérieurs à 16% en dollars de certaines obligations tandis que le gouvernement d’Alberto Fernández négocie avec le Fond Monétaire International (FMI) pour un crédit de facilités étendues, dans un cadre récessif et avec une inflation élevée.

Les obligations négociées sur le marché libre électronique (MAE) ont enregistré une amélioration moyenne de 1% en pesos, où l’indice de référence Bonar 2030 (AL30D) a augmenté de 1,2%.

