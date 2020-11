Le brownie est l’un des bonbons les plus populaires. Le chocolat est l’ingrédient principal. Il peut s’agir de chocolat au lait, semi-amer ou même de chocolat blanc. Et le faire n’est pas aussi facile qu’il y paraît, car Il doit être humide, il doit donc être retiré du four au bon moment pour que sa texture ne se confond pas avec une génoise.

En dialogue avec Infobae, pâtissiers et nutritionnistes ont partagé leurs recettes pour continuer à créer en cuisine et à essayer de nouvelles saveurs avec leurs ingrédients et étape par étape.

Chocolat traditionnel par Agostina Chinelli

Ingrédients

– 170g de beurre

– 250g de sucre

– 3 œufs et 1 jaune

– 200g de chocolat

– 70g de cacao amer

– 180g de farine 0000

– 1 pincée de sel

– noix

Processus

Préchauffez le four à 200 ° C. Faites fondre 120g de chocolat avec le beurre (au micro-ondes ou au bain-marie). D’autre part, hachez les noix et le chocolat restant. Une fois le beurre fondu avec le chocolat, laissez la température baisser et ajoutez le sucre. Mélangez et ajoutez les œufs et le jaune. Parfumez à l’extrait de vanille et ajoutez les secs tamisés. Ajoutez enfin le chocolat et les noix.

Beurrer et fariner un moule. Versez tout le mélange et mettez au four pendant 10 minutes, laissez le four à feu vif, puis baissez la température à 180 c jusqu’à la fin de la cuisson, environ 25 minutes de plus. Retirer et laisser refroidir. Votre suggestion? Accompagnez-les de glace ou de dulce de leche fondu.

Trois chocolats de Maru Botana

Recette de trois brownies au chocolat par Maru Botana

Ingrédients

– 200 g de beurre

– 200 g de chocolat noir

– 100 g de chocolat au lait

– 100 g de chocolat blanc

– 100 g de farine 0000

– 1/2 cuillère à café de sel

– 3 oeufs

– 300 gr de sucre

Processus

Mettez le beurre, le chocolat noir et le chocolat au lait dans un bain-marie. D’autre part, avec un batteur à main, battez les œufs et le sucre. Ajoutez le sel et la farine. Ajoutez le chocolat fondu à la préparation. Hachez le chocolat blanc en morceaux, ajoutez-le et mélangez lentement. Versez la préparation dans un moule fariné et beurré (rectangulaire ou circulaire) et mettez la préparation au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes.

Conseil: le four doit être fort et la cuisson doit être basse pour le rendre croustillant et moelleux.

Healthy par Ivana Chinelli de @ligtmeupnutri

Ingrédients

– 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète non sucré.

– 45 gr d’huile de coco.

– 100 gr de chocolat 70%.

– 3 oeufs.

– Café dissous 1 c.

– 12 enveloppes de sucralose (remplaçables par 80 gr de sucre muscovado).

– 2 cuillères à soupe de cacao amer.

– 115 gr de flocons d’avoine.

– Chocolat blanc sans sucre 50 gr (facultatif)

Processus

Dans un bol, battre les œufs avec les enveloppes de sucralose à l’aide d’un fouet métallique. Ajoutez ensuite le café dissous. De plus, faites fondre le chocolat au bain-marie avec l’huile de coco et le beurre d’arachide. Ensuite, à cette préparation, ajoutez le chocolat dissous à la préparation aux œufs et mélangez bien. Ajouter l’avoine extra fine ou la farine d’avoine (faite en mélangeant de l’avoine pour former de la farine d’avoine) et le cacao amer et mélanger.

Mettez la préparation dans un moule de 20×20 cm avec du papier sulfurisé pour faciliter le démoulage. En option, vous pouvez ajouter des morceaux de chocolat blanc sans sucre.

Cuire au four pendant 15 à 18 minutes à 180 degrés. Collez un petit couteau et il sort avec des miettes, pas humides. Couper en carrés et servir avec un délicieux café.

Blancs (chocolat blanc) par Valu Ramallo

Ingrédients

– 300 g de chocolat blanc

– 200 g de beurre

– 4 œufs

– 200 g de sucre

– 200 g de farine 0000

Processus

Faites fondre le beurre au chocolat blanc au micro-ondes pendant 2 minutes. Ajoutez ensuite les œufs, le sucre et la farine. Une fois la préparation terminée, versez dans un moule (rectangulaire 20×30) ou rond de 24 ou 26 de diamètre et mettez au four minimum (150 degrés) pendant 45 minutes. Astuce: n’en faites pas trop car cela reste comme une génoise.

Vegan par Astrid Acuña de Mudrá à base de plantes

Ingrédients (donne 9 unités)

– ½ tasse de purée de patate douce

– 8 unités de dattes dénoyautées

– ¼ tasse d’eau

– 200 gr de chocolat mi-amer haché,

– 2 cuillères à soupe de farine de lin,

– 2 cuillères à soupe d’huile de coco,

– ½ tasse de noix papillon

Processus:

Peler 2 patates douces moyennes, envelopper de papier d’aluminium et cuire au four moyen jusqu’à ce qu’elles soient très tendres. Une fois cuit, pressez jusqu’à obtenir une purée onctueuse. Le tamisage est recommandé pour obtenir une meilleure cohérence.

Traitez les dattes dénoyautées avec l’eau et réservez. D’autre part, faites fondre le chocolat mi-amer haché au bain-marie et réservez. Dans un bol, placez la farine de lin (elle peut être achetée ou fabriquée en traitant très finement les graines de lin) et incorporer progressivement le chocolat fondu. Ajoutez ensuite l’huile de coco, les dattes préalablement traitées et ½ tasse de purée de patates douces et mélangez bien. À la fin, ajoutez les noix hachées grossièrement et mélangez à nouveau.

Versez la préparation dans un moule réfractaire de 20×20 cm et faites cuire 20 minutes à 160-170 °. Lorsque le brownie sort du four, réfrigérez-le immédiatement pour qu’il reste humide jusqu’au moment de servir.

